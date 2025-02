El Badajoz da un paso en falso en la búsqueda de la permanencia ante el colista

El Badajoz perdió una gran ocasión de despegarse mínimamente de la zona de descenso en Talavera, ante un rival que llevaba siete jornadas sin vencer y que fue a encontrar su reacción ante el equipo de David Tenorio. Las ocasiones perdidas con 0-0 resultaron ... claves en un choque del que el equipo no mereció marcharse de vacío.

El plantel talaverano, muy necesitado de puntos por su posición de colista, empezó con más ímpetu y decisión, generando serio peligro sobre la meta de Kike Royo. En el minuto seis, el lateral Brau se coló por la banda izquierda y puso un centro que se paseó por el área hasta encontrar en el otro costado a Escudero. No golpeó de manera limpia, pero su remate superó la posición del cancerbero y no acabó en la red porque apareció de manera providencial Mariano, cerca de la línea, para despejar.

Al Badajoz le costó bastante de inicio tener la pelota y poder pasar del centro de campo, con problemas además en la banda derecha de su defensa, a cuya espalda el Talavera encontraba grandes espacios. Otra pelota de Brau por ese perfil no pudo cazarla Buenacasa y Pérez Acuña tuvo que mandarla fuera para evitar problemas.

A partir del minuto 20, el plantel que adiestra David Tenorio se asentó algo más en el campo y dio un primer aviso en un servicio al espacio de Calderón que Adilson, algo forzado, remató demasiado alto. El Badajoz sujetaba mejor al Talavera, pese a las ganas de un revolucionado Souleymane, y vivía más en campo rival, con varias acciones de estrategia que no dieron fruto.

La gran ocasión del plantel albinegro -esta vez de granate- para adelantarse en el marcador llegó poco antes del intermedio, en el minuto 41. Uno de los habituales zigzagueos de Adilson acabó en los pies de Calderón, solo en la derecha en el mano a mano con Biel. El veterano arquero le redujo el espacio y el remate murió en su cuerpo en una tapada soberbia.

Con otra ocasión, igual de clara, regresó el partido en la segunda mitad, esta vez con Adilson como protagonista. El extremo ganó la partida por velocidad a la defensa cerámica, pero su remate de zurda se perdió por encima del travesaño. El Badajoz era muy superior en el partido, pero el fútbol es tan maravilloso porque es imprevisible. En otra pelota parada, el esférico acabó en la zurda de Buenacasa, cuyo remate se envenenó al tocar en un zaguero y se alojó en el fondo de las mallas del Badajoz, pese a la estirada de Kike Royo.

Había que ver cómo digería ese revés el equipo pacense, y dio respuesta, la mejor, rápidamente. David Soto inició un ataque, Gorka Santamaría ejerció de asistente y Adilson, esta vez sí, encontró el arco de Biel y la red para restablecer la igualada. Fue la última contribución que hizo David Soto en el partido, ya que acto seguido dejó su sitio a Francis Ferrón. David Tenorio quería el segundo, estaba claro.

Pero el Talavera también se mostró entero tras el rápido empate y el Badajoz adoleció de cierta precisión en los siguientes minutos en la zona de tres cuartos. De hecho, la siguiente acción reseñable fue un zurdazo de Souleymane fuera, antes de que llegaran más cambios con las entradas de Edu Sánchez en el cuadro pacense y Edu y Perdi, por un tocado Parra, en el plantel de Pedro Díaz.

De esas permutas salió mejor, en apariencia, el Talavera, que avisó en otro envío desde la derecha de Souleymane que no pudo rematar Brau. Ya no hubo más advertencias. Un centro de Edu lo cabeceó a la red Escudero en el minuto 79. Tenorio metió músculo y energía sobre el césped, o eso buscó, con Raúl Palma y Jannick, liberando a Alfaro en la medular.

El Badajoz, sin demasiadas ideas para reaccionar, encontró una ventaja para el tramo final por la roja directa a Sangare al empujar a Adilson, lo que dejó al Talavera con diez jugadores. En un final de partido muy tenso, en que desde la grada de El Prado se profirieron insultos racistas a Jannick, el equipo pacense se volcó, pero ni Alfaro, en un servicio de Adilson; ni Mariano, en un cabezazo en el que se le señaló falta; ni el propio Jannick, con un tiro que atrapó Biel; pudieron encontrar ese gol capaz de rescatar un punto que aumentara los 34 con los que se queda el equipo. Un centro de Edu Sánchez que dejó muerto Biel, pero nadie acertó a empujar a la red, fue la última opción antes del estallido de alegría en El Prado.

Talavera-Badajoz 2-1 Talavera: Biel; Parra (Perdi, min. 72), Morante, Neyder, Brau; Sangare, Javi Bueno, Zanelli (Edu, min. 72); Escudero (David Cerri, min. 88), Souleymane; y Buenacasa (Pedroso, min. 85).

Badajoz Kike Royo; Pérez Acuña, Mariano, Borja García, Cordero (Edu Sánchez, min. 70); Mancuso (Raúl Palma, min. 80), Alfaro; Calderón (Jannick, min. 80), David Soto (Francis Ferrón, min. 61), Adilson; y Gorka Santamaría.

Árbitro: Vicente Moral (Comité castellano y leonés). Expulsó, con tarjeta roja directa, al futbolista del Talavera Sangare, en el minuto 86. Mostró tarjeta amarilla a Souleymane, Edu, Perdi y Brau, por parte del equipo local; y a David Soto, Cordero, Adilson y Gorka Santamaría, por parte del equipo visitante.

Goles: 1-0 Buenacasa (min. 57). 1-1 Adilson (min. 61). 2-1 Escudero (min. 79).

Campo: El Prado. 3.960 espectadores.

David Tenorio: «Es difícil llegar a un partido y tener ocasiones tan claras»

El entrenador del Badajoz, David Tenorio, se marchó con «buena sensación» pese a la derrota encajada por su equipo en Talavera, ya que, aseguró: «Cumplimos el plan de partido trabajado durante la semana. Es difícil llegar a un partido y tener ocasiones tan claras», lamentó.

Tenorio recordó «un mano a mano de Adilson, otro de Calderón, otro más de Adilson y el gol», más allá de «las situaciones de área al final del encuentro». «Hubo sensación de peligro en recuperaciones o progresiones de Alfaro, y mi sensación es que el partido estaba donde queríamos en varios momentos», indicó. «Incluso tuvimos capacidad de reacción a la adversidad del gol y seguimos compitiendo. Mi sensación era que iba a caer de nuestro lado», defendió.

Sin embargo, se sabía que «el Talavera juega muy bien al fútbol y tiene mucha creencia en el juego asociativo y combinativo», con el que «a veces termina hundiendo a los rivales», pero en el caso del Badajoz «se controlaron bien en general las situaciones». «El fútbol se decide por detalles y sólo vale ganar. Nosotros fallamos nuestras ocasiones», reconoció.

El preparador agradeció también al equipo «todo lo que hizo» y recordó que esas ocasiones erradas «son ya tema de decisión individual y de ejecución». «Ellos estuvieron más acertados», admitió, así como estar «enfadado» por el resultado «porque la afición hizo muchos kilómetros y con toda la ilusión». «Nuestro saludo era obligado, y creo que al final incluso reconoció el esfuerzo y el hecho de no haberse rendido nunca ni bajar los brazos», añadió.

Tenorio dejó claro que «el resultado no fue bueno» y que «hay que seguir trabajando», pero destacó que «el proceso fue el idóneo» y que «para nada» considera que el rival creyera más en la victoria. «El Talavera tuvo sus opciones y nosotros las nuestras. Planteamos un partido abierto, como ante Unionistas, porque es nuestra idea, que haya ocasiones. Ellos tienen recursos para buscar superioridades en banda y crear peligro, pero estuvimos bien en la recuperación defensiva y generamos contragolpes y transiciones», consideró.

El míster del cuadro pacense defendió la capacidad de Alfaro «para ser mediocentro creador», como jugó en esta ocasión, lo mismo que para hacerlo «en banda o como llegador», al ser un futbolista «tan inteligente y que comprende tan bien el juego».

En el capítulo de asuntos a mejorar, el técnico del Badajoz habló del tema de «no conceder segundas jugadas». «Tenemos mucho margen de mejora, el árbol no me va a impedir ver el bosque», sentenció, a modo de conclusión, antes de poner fin a su comparecencia.