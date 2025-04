Gorka Pérez también es el rey león

El Badajoz salió reivindicativo y acabó dando un golpe en la mesa para presentar sus credenciales al playoff. El equipo blanquinegro da un paso al ... frente en sus aspiraciones con un sufrido triunfo, a base de pico y pala ante un combativo filial del Athletic. El oportunismo de Gorka Pérez convierte el sueño en una realidad que ya palpa con las manos el Badajoz. Tenía que ser un excanterano de Lezama quien guiara a su manada hacia el playoff y dejara sin comer a los cachorros. Tuvo que remangarse y sudar lo suyo porque el equipo de Patxi Salinas, que sigue sin saber lo que es ganar en el Nuevo Vivero, no lo puso nada fácil. Exigió al cuadro pacense el máximo para que pudiera validar su candidatura a la fase de ascenso. Toda una epopeya para los blanquinegros después de la tormentosa temporada que están viviendo. La derrota de la UD Logroñés ante el Deportivo en Riazor despeja la quinta plaza para el Badajoz, que ya está en puestos de playoff.

Decía Oliver que todo iba bien, que el equipo solo había perdido un partido sin cobrar y ya no se ponían de rodillas, pues toma. Sonaba a provocación, con un poco de chulería y en el césped tuvo la respuesta. Los jugadores se arrodillaron sin disputar el primer minuto como protesta por los impagos. Porque desde su grupo también habían manifestado que pagarían abril antes del partido con el Bilbao Athletic y no lo han hecho.

Patxi Salinas sabía muy bien lo que se iba a encontrar en el Nuevo Vivero. Un estadio que exige mucho y que le costó su salida del Badajoz después de no lograr ninguna victoria en sus cinco primeros partidos en el estadio pacense. Gorka Santamaría tenía ganas de demostrar quien era el rey león y acaparó todas las jugadas de peligro de su equipo. En el 14 la grada reclamó un penalti sobre el delantero vasco, que cayó en el área al intentar recortar al defensa tras una fenomenal arrancada de Zelu, pero el colegiado no lo estimó oportuno ante el enfado del Nuevo Vivero. Por entonces Miguel Núñez había mostrado sus galones con un trabajo soberbio para echarse el equipo a la espalda y un derroche físico impagable en la recuperación. Pero los cachorros no querían dejar los deberes para un agónico final de liga y buscaban sumar para asegurar la permenacia cuanto antes. Por momentos tomó la iniciativa, aunque sin inquietar apenas la portería blanquinegra. Salvo un tímido remate de Aritz Pascual que detuvo sin problemas Gonzalo Crettaz no volvió a merodear los dominios del meta hispano-argentino. Suyas fueron las tres acciones más claras del partido concentradas en seis minutos. La primera doble en una conexión con David Concha en la que irrumpe entre líneas y en su disparo la defensa envía a córner. Y de ese saque de esquina, Zelu la cuelga en un centro precioso y medido que Gorka Santamaría elevándose sobre los demás cabecea rozando el larguero. En el 34, de nuevo el león blanquinegro hizo que el público se llevara las manos a la cabeza para lamentar una ocasión inmejorable en un remate en boca de gol que se fue alto. Al filo del descanso lo intentó Otegui desde la frontal y que blocó sin excesivos apuros Agirrezabala.

El Badajoz apretó un poco más y Gorka Santamaría empezaba a mostrar sus garras.

Tenía competencia el Badajoz con el Madrid pudiendo cantar el alirón y el puente, pero la ciudad ya ha demostrado que es blanquinegra desde aquel brote de ilusión del ascenso en Calahorra. Aunque en parte también por la iniciativa del club de repartir invitaciones entre clubes y colegios dando colorido al Fondo Sur.

Badajoz Gonzalo Crettaz; Aitor Pascual, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego; Jesús Clemente (Jilmar Torres, min. 84), Miguel Núñez, Otegui (Truyols, min. 84), David Concha (Dani Aquino, min. 67); Zelu (Adilson, min. 67) y Gorka Santamaría (Adri Cuevas, min. 89). 1 - 0 Bilbao Athletic Agirrezabala; Álvaro Núñez, Aitor Paredes, Jon Silero, Jaso Zunzarren (Raúl Ruiz, min. 74); Malcom Ares, Unai Naviera, Rementería (Diarra, min. 64), Luis Bilbao (Roy Aurin, min. 79); Artola (Beñat Gerenabarrena, min. 64) y Aritz Pascual (Jon Guruzeta, min. 74). Gol 1-0: Gorka Pérez, min. 70.

Árbitro Bueno Prieto (madrileño). Amonestó en el Badajoz a Miguel Núñez (8), Pardo (25) y Adri CUevas (90) y en el Bilbao Athletic a Artola (10), Diarra (78), Paredes (88) y Sillero (90).

Incidencias Unos 5.000 espectadores en el Nuevo Vivero. En el palco el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara y los concejales Juancho Pérez y Ricardo Cabezas. Los jugadores del Badajoz se arrodillaron y no disputaron el primer minuto como protesta por los impagos. En el descanso se homenajeó al alevín B por su campeonato de liga.

El partido estaba para sacar al 'torito' Aquino a campo abierto. Y Jové movió ficha. Buscó la velocidad de Adilson para romper la hermética zaga bilbaína y la clase de Aquino para buscar hacer daño entre líneas. ¡Y bingo! En el primer balón que toca el murciano coloca un centro envenenado al área pequeña que no encuentra rematador, pero en el rechace intenta encañonar Otegui y el balón le cae a Gorka Pérez para marcar a placer.

A partir de ahí, el Badajoz supo controlar la situación y el técnico blanquinegro puso los efectivos para ello. Aunque el final no estuvo exento de sustos como el remate de Guruzeta al que dejaron cabecear solo y que se marchó desviado o el despeje de Pardo que se fue a córner con suspense.

El Badajoz dejó los tres puntos en casa y se marchó a dormir plácidamente con dulces sueños. Por lo pronto va dejando rivales por detrás y ya le saca 2 puntos a la UD Logroñés y 4 al Unionistas. El playoff lo tiene en sus manos. Quedan cuatro finales. Sí se puede.