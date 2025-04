El Badajoz no está solo

Javi Pérez Badajoz Domingo, 30 de enero 2022 | Actualizado 31/01/2022 10:31h. Comenta Compartir

El Nuevo Vivero volvió a rugir este domingo y sin ser día de partido. Convocados por Watchers On The Wall, cientos de aficionados arroparon al equipo en el entrenamiento matinal y jugadores y cuerpo técnico agradecieron el apoyo visiblemente emocionados. «Vamos a seguir luchando por el club, para que esto merezca la pena. No nos vengamos abajo nunca», arengó Miguel Núñez a sus compañeros en el centro de una piña. Óscar Cano también se dirigió a la grada, primero para pedir «disculpas por no estar donde merecéis» y después para mostrar su admiración por la defensa incondicional hacia su club. «Habéis conseguido que cuando no estemos aquí abajo, estemos ahí con vosotros», dijo señalando la grada.

Jonathan Romero ha liderado este movimiento de rechazo a la nueva propiedad al frente de la Grada 1905 y tampoco pudo evitar la emoción por la unión que se ha conseguido entre todos. «No vamos a dejarlo caer y demostrar que el Badajoz tiene que ser lo que quiera la ciudad y no lo que quiera culquier empresario o mafioso. Hay una unión que no van a acabar con nosotros».

El grupo que ha llegado a un acuerdo con la familia Parra para comprar el club informaba que el sábado se iniciaron las negociaciones con Daniel Tafur para el traspaso de los derechos y obligaciones sobre las acciones. El plazo dado era de diez días para aceptar la oferta y en el comunicado sostienen que hasta llegar a concretarse «seguirá pagando los gastos de viaje, alojamiento, manutención de los equipos del CD Badajoz en las competiciones en curso como se ha hecho desdel 21 de enero hasta hoy».

Una inyección de capital que no quieren ni los propios jugadores ni la afición. De esta forma, los aficionados continúan adelante con la colecta solidaria. La iniciativa puesta en marcha por Grada 1905 para recaudar fondos con el objetivo de ayudar al club en sus gastos básicos más inmediatos ya va por 7.500 euros solo de aportaciones realizadas a través del portal gofundme.com. Otras vías habilitadas para colaborar pueden ser por bizum en el 697310412 o en metálico el jueves en Telepizza de Valdepasillas hasta las 20.00 horas.

Temas

Fútbol