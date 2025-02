El Badajoz sigue en la lista negra de la AFE por la deuda de hace dos temporadas

J. P. Badajoz Martes, 4 de julio 2023, 14:36 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

El Badajoz no para de protagonizar sobresaltos y de tener a su afición con el corazón en un puño. La AFE publicaba este martes la relación de clubes que no liquidaron sus deudas antes del 30 de junio y entre ellos se vuelve a encontrar la entidad blanquinegra. Eso sí, el sindicato de jugadores especifica en su resolución de la comisión mixta que en el caso del Badajoz dicha deuda se corresponde a la de hace dos temporadas. «Las cantidades adeudadas por el CD Badajoz son importes reconocidos en el seno del concurso de acreedores correspondiente a la temporada 2021/2022», informa AFE en un comunicado.

El club blanquinegro se encuentra inmerso en un concurso de acreedores, por lo que su actividad económica está supervisada por un administrador concursal que vela por garantizar los primeros pagos a sus jugadores y empleados como créditos contra la masa. Esta situación judicial ya le permitió salir a competir en Primera RFEF el curso anterior con esa deuda reconocida, puesto que el Badajoz consiguió que el Juzgado de lo Mercantil le diera luz verde para inscribir a jugadores y entrenadores. Lo recogía la jueza en un auto del 24 de agosto en el que requería a la RFEF dejar «sin efecto cualquier acuerdo, medida cautelar o resolución ya dictada por la que se impedía al CD Badajoz inscribir, tramitar o renovar licencias». Pero, en cambio, en dicha disposición el juzgado denegaba la solicitud del club pacense de eximirle de abonar deudas, ya que según recogía «ello dependerá de las vicisitudes del concurso». Este auto solo era válido para la temporada en curso, por lo que su vigencia expiró el 30 de junio y por tanto ahora tendrá que conseguir otra cautelar del juzgado para evitar un nuevo descenso, esta vez administrativo a Tercera RFEF.

Entonces, la jueza expuso que el Badajoz no buscaba aprovecharse de su situación de concurso que pudiera romper el principio de igualdad de condiciones que debe prevalecer en la competición, ya que hizo constar que la nueva propiedad había puesto al día de la deuda del club con la AFE, presentado un aval de 300.000 euros, obtenido un crédito de un millón de euros y «acredita la posibilidad de seguir cumpliendo dichas obligaciones pues se aportan una serie de contratos de patrocinio con entidades de reconocida solvencia, así como la tesorería por abonos de más de 5.000 abonados, lo que supone unos ingresos de 900.000 euros por temporada». En ese sentido, consideraba que no adoptar estas medidas «causa un claro perjuicio al concurso y los acreedores puesto que abocaría al club a la liquidación, al no poder competir, y por consiguiente a la pérdida de patrocinios, abonos, derechos televisivos, etc, con la imposibilidad de pagar créditos de ningún tipo».

De esta manera, los impagos que pesan sobre el Badajoz son previos a la presentación del concurso de acreedores en agosto de 2022. Igualmente, hace unos días Hacienda también comunicaba su lista de morosos en la que entraba el club pacense por un montante de 878.476 euros, contabilizado al cierre del pasado ejercicio de 2022. Dichas deudas están recogidas en el informe concursal y deben ser atendidas en los plazos que marque el concurso. Incluso en el caso de las cantidades pendientes de liquidar con los futbolistas de la temporada 2021-22 algunas han sido reclamadas por la vía judicial y están pendientes de juicio. También existe una deuda pendiente de 100.000 euros con el Fuenlabrada por la cesión de Tahiru y que aquella campaña impidió inscribir a Isaac Jové como relevo de Óscar Cano para poder sentarse en el banquillo al tener los retenidos los derechos federativos. La jueza de lo mercantil consideró en su auto del año pasado que la normativa concursal «impide su satisfacción al ser un crédito concursal» y que esta circunstancia no le otorgaba ventaja al Badajoz ni alteraba las condiciones de la competición.

Comunicado de la Plataforma Sentimiento Blanquinegro

Desde el Nuevo Vivero siempre han insistido que esta temporada el Badajoz ha estado al día con su plantilla y con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. Situación que se recalcó en la junta de accionistas del viernes y que la Plataforma Sentimiento Blanquinegro confirmaba a través de un comunicado emitido este martes. En dicha nota, el colectivo en defensa del club expone que la propiedad comunicó que el proceso concursal se encuentra en fase de negociación con los acreedores ordinarios para una quita final que rondará 1,5 millones con dos años de carencia a pagar en cinco años y unos créditos privilegiados con Hacienda y Seguridad Social de esos casi 880.000 euros fraccionados también en cinco años. La Plataforma SB también agradece a los máximos accionistas su «acto de buena voluntad» para designar un consejero representante de la afición en la persona de Juan Manuel Zapata, accionista minoritario y miembro del colectivo, pero precisa que su objetivo es consolidar la figura del consejero independiente de acuerdo a lo establecido en la ley 39/2022 del Deporte en su artículo 71. En ese sentido, ha solicitado la modificación de los estatutos del club «para incluir en su artículo 20 la necesidad de que al menos uno de los consejeros sea elegido democráticamente entre los abonados y accionistas minoritarios».

El Miajadas también repite por impagos

El Miajadas también repite en esta relación de clubes morosos. El club tomatero ya aparecía el año pasado, aunque finalmente pudo satisfacer su deuda y evitar un descenso administrativo a Primera Extremeña. Los otros señalados por la AFE por no cumplir con sus futbolistas son Gandía, el Gerena, La Cuadra-Unión Puerto y Llosetense, de Tercera RFEF. A dichos clubes se les suspenderán los derechos federativos y no podrán tramitar licencias hasta que salden sus deudas.