Extremadura, Azuaga y Miajadas, a la lista AFE

Domingo, 3 de julio 2022, 10:20 Comenta Compartir

Lo del Extremadura era más que obvio, ya que inició el proceso de desaparición, pero lo del Miajadas y el Azuaga sorprende más, si bien este último ha vivido un proceso electoral y tiene nuevo presidente. Ambos están en la lista que publican las comisiones mixtas de Primera, Segunda y Tercera RFEF de la AFE, el sindicato de futbolistas. El único club de Primera RFEF que no ha pagado a los jugadores es el Extremadura. En Tercera, junto a los dos extremeños, aparecen nueve más. La información ya la tiene la RFEF y los que no abonen no podrán inscribir.