El Badajoz se da un respiro

El Cádiz sorprende al Femenino con un gol a los 8 minutos

El Badajoz Femenino no supo reponerse del tanto inicial del Cádiz y sufrió su quinta derrota de la temporada (0-1). El equipo amarillo sorprendió a las blanquinegras con un gol a los 8 minutos en el campo federativo Adelardo Rodríguez de San Roque. El conjunto de Dani Sánchez Mata siempre fue a remolque y no encontró su juego. Sin apenas ocasiones y con el Cádiz controlando los tiempos, el Badajoz seguía atascado sin poder pasar del centro del campo en toda la primera mitad. El primer disparo lo protagonizaría Elena en el 58, pero salió rozando el poste. El partido se complicó desde el primer momento y se puso todavía más cuesta arriba con la expulsión de Lucía Boyero por roja directa en el 63. El cuadro blanquinegro lo intentaba pero no podía superar las líneas gaditanas. Ya con el tiempo cumplido, el Badajoz se quedaría con 9 jugadoras al ver Esperanza otra roja directa.

Como mal menor, el equipo blanquinegro mantiene la ventaja de cuatro puntos con el Almería en su lucha por defender la segunda plaza de ascenso directo. El equipo andaluz perdía 5-0 con el Cáceres Atlético, que se coloca a cinco de las pacenses con un partido menos.