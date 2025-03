Así hemos narrado el San Fernando-Badajoz

20:11

El Badajoz despierta su coraje demasiado tarde

El penalti a los 6 minutos fue una losa demasiado pesada para un Badajoz que no entró en el partido hasta los minutos finales. Despertó tarde el equipo blanquinegro ya con el 2-0 en contra, aunque tampoco tuvo suerte en el remate. Una acción desafortunda que acabó rebotando en el brazo de Jannick Buyla marcó el devenir de un encuentro que los pacenses no supieron levantar. Dani Aquino no perdonó y adelantabal San Fernando desde los once metros. Poco después se complicarían aún más las cosas con la expulsión de Juanmi García en el 33. En apenas 5 minutos el central cartagenero vio dos amarillas con las que dejaba al Badajoz con diez.

El San Fernando guardó la ropa y supo jugar con su ventaja ante la necesidad acuciante de sumar una victoria. El equipo de Samerón lo intentó sin llegar con demasiada claridad a la portería rival. Los de Pablo Alfaro dejarían casi sentenciado el partido en el 72 con gol de Chaira al culminar una contra iniciada por Gabri. El Badajoz no bajó los barzos y sacó su raza. Adilson tuvo la ocasión más clara en un centro de Zelu, pero su remate algo acrobático no encontró los tres palos cuando era lo más fácil. Después llegaría el turno de Ferrón con otras dos oportunidades en un balón peinado y una vaselina que de haber entrado habría metido en el partido a un Badajoz volcado y con tiempo por delante. Ya con el tiempo cumplido, Adilson recortaba distancias en la primera que agarró dentro del área a pase de Alfaro. El luso caracoleó, perfiló hacia portería con un recorte magistral y fusilar a la red. Pero la reacción llegaría demasiado tarde porque apenas qeudaba tiempo para más y el San Fernando tampoco permitió que se jugara más. Paso atrás del equipo pacense que ve cortada su racha de seis partidos sin perder.