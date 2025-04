El Badajoz ofrece argumentos para creérselo

El Badajoz demostró ante todo un súper Deportivo que es capaz de todo. Y con argumentos de peso para creérselo. Por muchas caídas y ... decepciones, siempre se levanta. Nunca se rinde. Y en partidos como el de este martes quedó de manifiesto que no se da por vencido. Todo lo contrario que el sábado en Salamanca. El equipo blanquinegro tiene esa capacidad para regenerarse y reivindicarse. «Hay que darle la enhorabuena a todos los jugadores porque han estado sensacionales en todo», se deshacía en elogios Salmerón hacia los suyos.

El técnico almeriense ha transformado el carácter de su plantilla. Poco a poco el equipo recupera esa raza y sello combativo que siempre le ha caracterizado. En los últimos cinco partidos ha logrado sumar 10 puntos de 15. Su mano se nota, aunque también haya encuentros que no lleguen los resultados. «Lo importante es que el equipo va mejorando y tenemos que seguir esa línea para competir con cualquiera», apuntaba Salmerón tras la victoria in extremis frente al Depor. El Badajoz continúa en crecimiento y ofrece destellos del potencial que esconde y lo que puede dar de sí. Pero necesita encontrar la regularidad. «Esperemos que salgan muchos más partidos como éste y consigamos nuestro objetivo», remarcaba el preparador blanquinegro.

En el campo es otro bien distinto. Empieza a ser reconocible para el Nuevo Vivero. Y esa unión se refleja en el césped. El vestuario es una piña. La celebración del gol de Ferrón es el ejemplo más claro de la unidad que existe en el grupo por el bien común y lo mucho que duelen las derrotas. De puertas para dentro se sufre y cuando llega una alegría la explosión espontánea de felicidad se proyecta en el terreno de juego.

«Lo importante es que el equipo va mejorando y tenemos que seguir esa línea para competir con cualquiera» JOSÉ MARÍA SALMERÓN Técnico del Badajoz

«El fútbol ha sido absolutamente justo. El Badajoz ha merecido ganar antes del minuto en el que lo ha conseguido» ÓSCAR CANO Técnico del Deportivo

El Badajoz completó una segunda mitad redonda. Quizás no tan plácida y lucida como la de San Sebastián de los Reyes, pero sí buscada y peleada. El equipo siempre creyó en la victoria y la encontró en el último segundo gracias a la aparición estelar de Francis Ferrón y su socio Zelu, que se la sirvió de etiqueta. Merecida. «El equipo lo ha hecho todo para ganar y hemos sido mejores que el Depor», resaltó Salmerón. También lo reconocía hasta el propio Óscar Cano en su vuelta al Nuevo Vivero. «El fútbol ha sido absolutamente justo. El Badajoz ha merecido ganar antes del minuto en el que lo ha conseguido». El técnico del Deportivo vivió un día de emociones encontradas. «He recibido el cariño y la visita de personas con las que compartí mucho tiempo y circunstancias tanto agradables como desagradables», señaló.

Salmerón se mostró enormemente satisfecho con la entrega de sus jugadores. «El equipo ha estado de diez», subrayó. El Badajoz va afinando su puesta a punto y se acerca a lo que quiere el técnico blanquinegro. Sin mirar el escudo o la entidad del rival. «Da igual que sea el Depor porque en esta categoría cualquiera puede ganar y con cualquiera puedes perder», avisa.

Otro punto destacable y que refuerza la autoestima del grupo fue dejar por segunda jornada consecutiva la portería a cero. Aunque Salmerón no le da excesiva importancia a ese dato. «Yo lo que quiero es ganar partidos, me da igual si hubiéramos ganado 2-1», expuso. Y en ese sentido, el preparador andaluz se queda con las buenas sensaciones y la seguridad atrás. «Más que no te marquen es que hemos conseguido que un Depor con mucha calidad prácticamente no genere ocasiones».

Salmerón admitía que también le había costado sacar adelante el partido. «Es cierto que también hemos sufrido, pero creo que hubiera sido una pena no ganar el partido porque los chicos han hecho un esfuerzo grandísimo».

El domingo, derbi en Mérida

Pero tampoco hay tiempo para degustar mucho la victoria y el domingo espera el Mérida en el Romano. «Es un derbi, tiene unas connotaciones distintas. Son tres puntos y tenemos que trabajar mucho. Ellos han ganado también en Fuenlabrada». Al técnico le preocupa llegar en las mejores condiciones y en el aspecto físico la maratón de partidos tan seguidos pasa factura. Edu Sánchez y Calderón se retiraron tocados, aunque parece no peligrar su convocatoria el domingo en Mérida. «Queremos tener a todos los jugadores para el próximo partido. Pero durante la semana veremos el desgaste de dos partidos cómo vamos recuperando».