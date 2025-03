El Badajoz confirma la continuidad de Isaac Jové y Adilson

Javi Pérez Badajoz Jueves, 7 de julio 2022 | Actualizado 08/07/2022 08:55h. Comenta Compartir

El grupo mexicano tiene clara la hoja de ruta. Nada de promesas de megaproyectos ni fichajes estrella. «Estabilidad económica» y «proyecto sostenible» son los términos más repetidos en el discurso de los diferentes cargos de responsabilidad dentro del club. Los utilizaron tanto el presidente Luis Díaz-Ambrona como el director general Leonardo Casanova a lo largo de sus entrevistas a este periódico y volvieron a insistir en ello Patricio Arana y Guzmán Casaseca en su presentación al frente de la dirección deportiva del Badajoz. A la hora de plantearse objetivos siempre se parte del argumento del equilibrio financiero como la gran prioridad del club, incluso por encima de los deportivos. «El objetivo real es estabilizar el club en todas sus áreas. Nuestro objetivo no puede ser directamente el playoff, pero siempre tendremos la ilusión y se trabajará sobre eso. La intención es que se busque el playoff, aspirar a lo máximo, pero la realidad del club es que hoy en día hay que estabilizar y crear una base para un proyecto sostenible a medio y largo plazo», sostenía Patricio Arana, que asume el cargo de director deportivo.

Arana confirmó que Isaac Jové seguirá al frente del primer equipo del Badajoz y que se está trabajando para configurar su cuerpo técnico al que se incorporará un analista. También que mantienen contacto directo para dar forma a una plantilla en la idea que quiere el técnico catalán. «Ya he tenido conversaciones con Isaac muy transparentes y abiertas», explicó. En ese sentido, el perfil que se persigue es el de jugadores nacionales que conocen la categoría y ajustados a los «rangos que puede pagar el club» para perfilar una plantilla apuntalada por un pequeño cupo de extranjeros. Tanto Arana como Guzmán asumen que el Badajoz no puede competir con los clubes más potentes y que han disparado las cifras. «Somos conscientes que el mercado está muy inflado. Debemos tener paciencia y ver las posibilidades que tenemos», sostenía Guzmán.

En este punto, el director deportivo reconocía que el club trata de repescar al capitán Miguel Núñez y retener a los jugadores con contrato dentro de la capacidad económica del club. «Vamos a tratar de rescatar todo lo rescatable del torneo pasado», apuntó al tiempo que reconocía la buena camapaña realizada a pesar de las circunstancias. «Deportivamente hizo las cosas bien dentro de lo que pudo». Y concretaba el caso del jugador de Siruela. «Con Miguel Núñez se está platicando, pero no se ha terminado de formalizar», admitía. Sobre los tres que siguen vinculados al Badajoz, Jesús Clemente, Zelu y Adilson, se desprende que el club les ha propuesto una rebaja y Arana precisó que no está del todo clara la continuidad de todos porque tienen ofertas. «Adilson sigue. Se está tratando de negociar un acercamiento con Zelu dentro de la realidad de nuestro presupuesto y sus ofertas». Sobre Jesús Clemente no se pronunció, por lo que se puede estar negociando un traspaso. «Hay jugadores con los que se han llegado a arreglos y no continuarán, otros ya han anunciado su salida. Al resto vamos a intentar rescatar o darle una salida», añadía.

Arana anunció que la pretemporada comenzará a mediados de la semana próxima y que el equipo no realizará ninguna concentración fuera de la región. «No está el club para salir».

Guzmán apeló a su corazón blanquinegro para dar su compromiso que se entregará al máximo al Badajoz. «Daré todo lo que tengo y más para que después de la temporada tan dura no se repitan los problemas. Trabajar al doscientos por cien para que el Badajoz sea sostenible y vuelva a ser un club normal». El excapitán tampoco quiso marcarse objetivos deportivos e hizo especial hincapié en tener los pies en el suelo. «Ser conscientes de lo que vivimos la temporada pasada. Venimos de años que hemos vendido más humo que otra cosa y nos hemos hecho daño entre nosotros. Tenemos que recuperar esa humildad y saber dónde estamos». En ese sentido, Guzmán insistía en dar prioridad a la viabilidad del club sin descartar nada en lo deportivo. «Lo que más me preocupa es que el Badajoz vuelva a ser un club sostenible y a partir de ahí ir creciendo. Todo aficionado prefiere que su club sea sostenible, no queremos volver a vivir un año con la temporada pasada. Nuestra ilusión es estar lo más arriba posible, pero siempre con los pies en el suelo».

Guzmán también subrayó el papel de la afición. «Es muy importante recuperar esa unión entre afición y equipo y que cada quince días el Nuevo Vivero vuelva a ser el que todos conocemos».

Juvenil y Femenino

Guzmán Casaseca se mantiene como adjunto a la dirección deportiva y será el máximo responsable del fútbol base blanquinegro en una apuesta por dar continuidad al trabajo que se está haciendo en La Academia CDB. El excapitán del Badajoz avanzó que el elegido para el banquillo del juvenil de División de Honor será Tete. «Creemos en él y conoce la base del equipo que pasará al División de Honor».

En cuanto a la continuidad del primer equipo del Badajoz Femenino todavía no hay nada descartado. «Seguimos platicando para tratar de llegar a algo que funcione a todos. La realidad del club económicamente no es la ideal y venimos a estabilizar todo», apuntó Arana.

El descenso del filial a Primera Extremeña, al que se potenciará con jugadores de la región para devolverlo a Tercera, deja al juvenil como la principal fuente para surtir al primer equipo. «Vamos a intentar profesionalizar al División de Honor lo máximo. Sabemos que es una categoría muy complicada, competimos contra las mejores canteras de España y la idea es hacer un equipo lo más competitivo posible», expuso Guzmán.

