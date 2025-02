El Badajoz apela a la unión del Nuevo Vivero

Javi Pérez Badajoz Jueves, 24 de marzo 2022, 21:27 Comenta Compartir

Una visita histórica para un partido de altura y con mucho en juego. El Real Unión de Irún viaja por primera vez en sus 120 años a Badajoz para disputar un encuentro oficial. El Nuevo Vivero acoge un duelo inédito y fronterizo en tierras pacenses que marca las aspiraciones de playoff de los blanquinegros. El equipo pacense mide sus opciones ante uno de los diez clubes fundadores de la Liga y con cuatro títulos de Copa del Rey.

El Badajoz se encomienda a esa unión de plantilla y afición forjada ante la desgracia por el desamparo institucional para agarrarse a una ilusión que le mantenga con vida en este esprint final de temporada. El Nuevo Vivero aporta ese plus para tratar de meterse de pleno derecho en la lucha por la fase de ascenso. «Los jugadores no quieren alejarse y tienen la ambición de querer pelear por el playoff», apunta Isaac Jové. El técnico blanquinegro es consciente de la trascendencia de sacar adelante los tres puntos ante un rival directo para confirmar sus opciones a esa codiciada quinta plaza. «No podemos obviar la importancia que tiene este partido», reconoce. Y es que a diez jornadas para que baje el telón del campeonato cualquier tropiezo puede significar quedar descartado del objetivo. «El valor de los puntos es el mismo, pero todo cambia a estas alturas porque se acortan las jornadas. Cada punto que pierdas no tienes margen y es más difícil de recuperar», recuerda Isaac Jové.

Para esta cita, recluta a dos piezas fundamentales en las prestaciones del equipo como Pardo y Gorka Santamaría, ausentes en su primera derrota como entrenador del Badajoz ante el DUX. De esta manera puede volver a su once tipo. Jové tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque en su caso seguirá sin poder sentarse en el banquillo por séptima jornada consecutiva al continuar bloqueados los derechos federativos por la deuda del club con el Fuenlabrada por la cesión de Tahiru. «Sigue igual y no he recibido ninguna información de que vaya a cambiar la situación», asume.

Por su parte, Aitor Zulaika recupera a Anatz Eluzondo tras su sanción la pasada jornada, pero pierde a Miguel Santos por cumplir ciclo de tarjetas, además de tener las dudas de Beobide y Mikel Pradera.

El Real Unión no llega en su mejor momento después de encadenar tres derrotas seguidas, un bache negativo que se amplía a cuatro en las últimas cinco jornadas. Pero Jové no se fía e insiste en poner todos los sentidos en el terreno de juego. «El rival presenta sus mejores números fuera de casa y tiene la misma ambición por entrar en playoff». El preparador afincado en Cartagena apuesta por dar continuidad a ese cambio producido en el equipo y que se vio cortado el pasado domingo. «Tenemos que seguir en la misma dinámica y mentalidad competitiva». Y se fija en el espejo del partido frente al Deportivo de hace dos semanas. «El equipo estuvo a gran altura y por eso pueden conseguir las cosas. Lo tienen en su mano. Quiero que los futbolistas estén bien y tendremos muchas opciones de llevarnos el partido. Prestar mucha a atención y tener en cuenta las estadísticas porque van a venir a competir al máximo nivel». El entrenador del Real Unión también lo avisa no sin antes destacar el potencial blanquinegro. «El mejor club del año pasado en Segunda B, una gran plantilla. Pero se va a encontrar también con otro gran club». Zulaika valora el gran momento del Badajoz. «Los resultados les han estado acompañando hasta ahora, han dado con la tecla. Es un equipo que está en alza, pero no lo digo yo, lo dicen los resultados».

En ese sentido, Jové destaca la reacción del equipo y reconoce que entrar en fase de ascenso es un reto que motiva al vestuario. «Desde que llegué hemos conseguido reconducir la situación. En cuanto a ambición y mentalidad positiva pensamos en el playoff por distancia y sensaciones».

El Badajoz tiene una oportunidad única para engancharse de lleno al playoff, ya que afronta cuatro de sus cinco próximos partidos en el Nuevo Vivero al estar la visita al Extremadura por medio. «Es mucho mejor jugártela en casa. El equipo se siente respaldado con el apoyo de su afición».

BADAJOZ-REAL UNIÓN CD BADAJOZ Gonzalo Cretazz; Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego; Jesús Clemente, Miguel Núñez, Isi Gómez, Zelu; Dani Aquino y Gorka Santamaría.

REAL UNIÓN DE IRÚN Irazusta; Elosegui, Senar, Barbu, Kijera, Capelete, Elizondo, Rivero, Seguín, Llamas y Alain Oiartzun.

ÁRBITRO Guzmán Mansilla (andaluz).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 21.00 horas (Footters).

