Javi Pérez Badajoz Martes, 28 de junio 2022, 07:56 Comenta Compartir

Este martes se cumplen 30 años de un sueño de plata que no se ha vuelto a repetir. El último ascenso a Segunda del Badajoz sigue formando parte de la memoria colectiva de una ciudad que mantiene ese 28 de junio de 1992 como uno de sus recuerdos más icónicos. Un día histórico, inolvidable que perdura con el paso de varias generaciones. Los míticos Juan Pedro y Pablo rememoran aquella tarde mágica de Cartagena, que sin pretenderlo siempre les lleva a Compostela. Dos momentos antagónicos, pero que no se entienden por separado. De la decepción a la felicidad absoluta. «Uno y otro van unidos en nuestro recuerdos, en la desgracia, el llanto y la alegría», apunta Juan Pedro. De ahí que para hablar del histórico ascenso sea inevitable remontarse a un año antes. «Teníamos una doble responsabilidad. Ya habíamos tenido el ascenso en nuestra mano el año anterior, aquí solo nos valía ganar y no podíamos fallar», sostiene el histórico defensa central.

Noticia Relacionada Isi Gómez llega a un acuerdo para ser traspasado al Deportivo

El Badajoz ha flirteado estos últimos años con dar ese salto y añora con recuperar su sitio en el fútbol profesional. Han pasado tres décadas y aunque entre medias fueron once temporadas en Segunda no se ha vuelto a producir una celebración de tal magnitud. «Ahí te das cuenta de la grandeza de lo que conseguimos. Porque cuesta mucho subir», resalta Pablo. Un acontecimiento que hizo rebosar de alegría a toda una ciudad. «Fue todo un espectáculo. Nos quedamos en mitad de la calle Obispo porque no podía pasar el autobús y la policía nos hizo un cordón para que pudiéramos llegar al Ayuntamiento. La feria se cerró y todo el mundo se fue a la plaza a celebrar el ascenso. Desde la fuente de la Constitución hasta la calle Obispo tardamos una hora y media», recuerda con emoción el central Juan Pedro. «Todavía se me pone los pelos de punta», añade subiéndose la manga de la camisa para señalar su brazo. Para el que fuera capitán del Badajoz hasta esa temporada, su momento más especial llegó tras el pitido final en el vestuario. «Entras y ves la realidad de lo que habías conseguido al compartir la alegría con tus compañeros». El portero Pablo también se queda con esa imagen de intimidad duchados en champán y las 20.000 personas congregadas en la Plaza de España. «Recuerdo una semana muy tensa y de mucha ansiedad. El fútbol nos debía una. Esa explosión de júbilo con los compañeros en la caseta y en el Ayuntamiento. Fue un día espectacular para nosotros y para la ciudad». Pablo subraya el valor que tuvo aquel ascenso con un equipo de la tierra. «Con un grupo fundamentalmente de Badajoz, de los veinte de la plantilla quince éramos de aquí. Y eso tiene doble mérito. Va a ser difícil que se vuelva a repetir».

Juan Pedro puso broche de oro con el ascenso a casi veinte años en el club. Ya tenía tomada la decisión de retirarse un año antes, tras el mazazo de Compostela, y en pretemporada entregó el brazalete a Rodri. «Decidí dimitir como capitán por las circunstancias que pasaron en Compostela y le pasé el mando a Rodri». Aunque lo tenía muy claro, admite que tiene esa espinita de no haber disfrutado la nueva categoría con el Badajoz. «Me quedó ese gusanillo de haber estado un año más y haber podido jugar en Segunda».

Juan Pedro y Pablo coinciden en destacar que el secreto era la unión de la plantilla. «Éramos amigos y compañeros, a ese plus añadías la calidad que había». Una relación que han tratado de mantener a pesar de la distancia de los que viven lejos y el tiempo. «Seguimos manteniendo contacto. Para mí ha sido muy bonito el reencuentro de hace unos meses de toda la plantilla que ascendió y poder compartir ese día con ellos. Vinieron de fuera Sarabia, Villar, Expósito, Emilio, Angelo... y a pesar de que han pasado 30 años seguía existiendo esa química de amistad entre nosotros», remarca el legendario central.

A pesar de ese vínculo tan especial y una temporada tan redonda, el equipo no se escapó de los problemas internos. Hasta el punto que esa campaña que parece perfecta en el imaginario popular se cambió de entrenador, se destituyó a Rogelio Palomo y se subió Paco Herrera con el equipo siendo segundo y prácticamente la misma plantilla. «Había muchos cuchillos largos entre la directiva, pero no llegaron a afectar a la plantilla», sostiene Juan Pedro.

Ampliar Integrantes de la plantilla, cuerpo técnico y directiva del ascenso del 92 en el homenaje de abril en el Nuevo Vivero. j. v. arnelas

Han transcurrido 30 años y el Badajoz no ha vuelto a vivir otro ascenso a Segunda. En cuanto a la noche trágica del Amorebieta y las similitudes con la tarde de Compostela, defensa y portero apuntan ese «matiz diferente» de jugar en casa. «La gente te lleva en volandas, pero no te deja reflexionar sobre lo que tienes que conseguir, es como si ya lo hubieras conseguido. El día de Compostela no pasaba por mi cabeza perder ni siquiera empatar», enfatiza Juan Pedro. Entonces también se acusó a los más veteranos de no querer subir. «Esas habladurías se caen por su propio peso. El año de Compostela hubiera ganado el doble de primas que el de Cartagena». Cuestión que también zanja Pablo. «Son argumentos infundados. Es un tema de prestigio y de valores. Un ascenso es el día más feliz de tu vida, es lo más bonito que puedes tener y la satisfacción de ascender con el equipo de tu ciudad».

Ambos reconocen seguir sorprendiéndose de que les sigan parando por la calle. Y es que aquel mítico equipo marcó a varias generaciones, de abuelos a nietos. «Te das cuenta de cómo has calado y has hecho feliz a la gente», sostiene Juan Pedro.

Ninguno de los dos se atreve a analizar la actual situación del Badajoz por no disponer de todos los datos, pero consideran que la transformación en Sociedad Anómima Deportiva ha cambiado a los clubes y alejado de ese romanticismo que imperaba en el aficionado. «La diferencia es que ahora es una sociedad y antes era una entidad. Antes primaban los sentimientos y ahora más lo económico», precisa el mítico capitán.

QUÉ FUE DE LOS HÉROES DEL 92 PABLO Comercial

'TIGRE' VALVERDE Paro

FAEL Regenta una tienda de deportes

DURÁN Economista

RODRI Profesor de Secundaria

JUAN PEDRO Quiromasajista con clínica propia

EXPÓSITO Delegado de Fobesa en La Nucía, concesionaria del servicio de limpieza del Ayuntamiento y delegado de campo del CF La Nucía

VILLAR Y EMILIO Responsables del fútbol base del CD Puerto Malagueño

AGUSTÍN IZQUIERDO Segundo entrenador de Javi Pereira en el Henan Jianye de la Superliga china

JOSÉ LUIS Responsable del CD Hispanolusa

ANGELO Conductor del autobús del Málaga CF

MARCIAL Policía local

BLÁZQUEZ Policía local

MACARRO Funcionario de Obras Públicas en Toledo

LUISMA Comercial

POZO Comercial

TIÁN Responsable de instalaciones deportivas municipales de Barcarrota

PEDRO CLAVIJO E

MÍNGUEZ Fallecido en 1999