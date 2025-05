La afición del Badajoz vuelve a la carga contra Lanuspe

Acabada la liga la incertidumbre que rodea al futuro del Badajoz sigue igual de preocupante y la opacidad de la sociedad gestora se mantiene como ... principal línea de actuación. La fulminante rescisión unilateral del contrato de Miguel Núñez ha causado gran indignación entre toda la familia blanquinegra por lo que significa la salida por la puerta de atrás del capitán, su compromiso con el escudo, la pérdida de identidad con la tierra y ser todo un referente para la afición.

La masa social del Badajoz vuelve a la carga contra Lanuspe SL y pide explicaciones ante todas las dudas que giran entorno al club y que continúan sin resolverse con una cita vital para su supervivencia el 30 de junio con la AFE. La Plataforma Sentimiento Blanquinegro expresó su malestar por el despido de Miguel Núñez. Esta agrupación critica que en la situación que arrastra el Badajoz no se puede permitir hacer la bola más grande. «Entendemos que la extinción de un contrato vigente de forma unilateral no hace sino aumentar la deuda y lejos de tranquilizar a la sufrida masa social blanquinegra general desconfianza en el proyecto», exponen en un comunicado. En ese sentido, pide explicaciones al grupo de Oliver y exige que den a conocer a los aficionados el nuevo proyecto deportivo.

La Grada de Animación 1905 también expresó su contrariedad por desprenderse de un jugador con contrato en vigor. «La nefasta gestión no hace más que incrementar estar deudas», puntualizaba. Este colectivo de aficionados denuncia que en el último partido ante el Rayo Majadahonda no animaron en el Nuevo Vivero como suele ser habitual porque «los señores dirigentes nos habían amenazado con echarnos del estadio días antes», según desvelaba en una nota por no mostrar su apoyo a Lanuspe. Y se pregunta si estas prácticas intimidatorias de los gestores contra la afición se corresponden con el buen funcionamiento del club. De ahí que la Grada 1905 concluya en su escrito como una forma de recurrir a la fuerza de toda la masa social para no caer de nuevo en la trampa y evitar ser utilizados. «Apelamos a la unión de todo abonado blanquinegro en estos tiempos difíciles y hacemos un llamamiento a la cordura recordando para qué sirvieron los abonos antes del 30 de junio del año pasado, no tropecemos con la misma piedra dos veces».

La sociedad gestora del club ya cuenta con nuevo administrador único más de dos meses después de hacerse oficial el 23 de marzo la salida de Bernardo Zulategui. El BORME publicaba el pasado lunes el nombramiento de Fran Soriano como administrador único de la mercantil. Pero la firma de Joaquín Parra sigue sin producirse para hacerse efectiva la compra-venta.