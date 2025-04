La afición del Badajoz saca toda su artillería

Javi Pérez Badajoz Martes, 1 de febrero 2022, 09:08 Comenta Compartir

La afición del Badajoz va en serio y con todo. Por si a los supuestos nuevos compradores todavía no les ha quedado claro que no les quieren, los seguidores blanquinegros se movilizan en las redes sociales con una campaña de acoso y derribo con el objetivo de sacarles del Nuevo Vivero. Todas las peñas y aficionados particulares se han coordinado para poner en marcha una iniciativa de rechazo en la que avisan de su intención de no renovar sus abonos si el grupo de Oliver y Zulategui está dentro del club. Los patrocinadores también secundan esta medida y les retirarían su apoyo económico como ya ha anunciado Embutidos Pepe.

La numerosa masa social del Badajoz ha sacado toda su artillería y apunta donde más duele. Cerca de 9.000 abonados se ponen en pie de guerra contra la entrada de unos inversores que consideran de dudosa credibilidad. «Ya le hicimos ver a la supuesta nueva propiedad que con nosotros no van a contar. O venían de frente y solucionaban las cosas desde el minuto uno o aquí no les queremos y como no ha sido así ya nos tienen en contra. Preferimos empezar de cero, en el barro, que estar con ellos», apunta Jonathan Romero, que ha liderado todo este movimiento blanquinegro de oposición al frente de la Grada 1905. En la misma línea se manifestaba José Miguel Membrives, 'Membri', de la Peña David Copito. «Que les quede claro que no les queremos. No nos importa si tenemos que volver a jugar en Olivenza o en La Roca. Estamos dispuestos a todo».

A los jugadores tampoco le ofrece mucha confianza y se alinean de la mano de su afición. Las distintas plantillas blanquinegras, sus cuerpos técnicos y el personal del club son los afectados directamente por esta situación de inestabilidad. Mientras se juega la partida fuera del Nuevo Vivero a dos bandas con las acciones de un tercero, los futbolistas, las chicas del Femenino, canteranos y empleados siguen sin saber qué pasará con su futuro y acumulando meses de atrasos. Pero no quieren el dinero de este grupo que oculta su identidad y que en el último comunicado emitido expresaba su intención de seguir afrontando los gastos, aunque en su anterior escrito decían justo lo contrario al anunciar que suspendían todos los pagos. Por eso, la hinchada del Badajoz no les va a dejar solos y puso en marcha una colecta para cubrir los gastos corrientes del club y cuya recaudación ya va cerca de los 10.000 euros previstos inicialmente. «Esto es algo puntual. La situación debería estar solucionada en breve en un sentido o en otro. Pero estamos dispuestos a llegar donde sea», sostiene Jonathan Romero.

«Ya les hicimos ver que con nosotros no van a contar. Preferimos empezar de cero, en el barro, que estar con ellos» Jonathan Romero | Grada 1905

«No se trata de nosotros. Se trata del futuro del Badajoz. Vamos a seguir luchando por el club, para que esto merezca la pena» Miguel Núñez Capitán del CDB

«Que les quede claro que no les queremos. Si tenemos que volver a jugar en Olivenza o La Roca, lo haremos. Estamos dispuestos a todo» José Miguel Membri Peña David Copito

«Habéis conseguido que cuando no estemos aquí abajo, estemos ahí con vosotros» Óscar Cano Técnico del CDB

Desde el club también abre sus puertas a la colaboración y apelan a esa unión para demostrar la gran familia que se ha formado. Por ese motivo, se proponen como objetivo llenar el Nuevo Vivero el domingo (12.00 horas) ante el Racing de Ferrol. Y para ello lanza una promoción de entradas para sus abonados por un precio de 10 euros en Tribuna y 5 en el resto de zonas para que compartan con sus conocidos y allegados. Además, los abonados que lo deseen pueden hacer aportaciones voluntarias de 5, 10, 20 o 50 euros de forma simbólica por su asiento.

«No se trata de nosotros, se trata del futuro del Badajoz. Vamos a seguir luchando por el club», exponía Miguel Núñez. El vestuario blanquinegro tiene clara una lucha más vital que los tres puntos. Óscar Cano también expresaba su admiración por la defensa de una afición para proteger a su equipo. «Habéis conseguido que cuando no estemos aquí abajo, estemos ahí (grada) con vosotros».

Los seguidores también se muestran orgullosos de la plantilla. «Pase lo que pase hemos ganado. La afición está unida, el club está unido y toda la ciudad quiere lo mismo. Es una lección para el fútbol», sostiene el líder de la Grada 1905, quien confía en una resolución favorable en las negociaciones. «Están trabajando varias vías para intentar que Tafur entre y él va a hacer todo lo posible. No se va a dejar engañar, pero tiene que acabar bien».