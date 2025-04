La afición del Badajoz muestra su rechazo total a la nueva propiedad

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 26 de enero 2022 | Actualizado 27/01/2022 10:43h. Comenta Compartir

La llegada del nuevo grupo que ha adquirido el Badajoz no ha sido bien recibida. Ha tenido el efecto contrario y la crispación ha crecido hasta el límite de tener que volver a cerrar filas desde todos los sectores blanquinegros para reclamar su salida. La Grada de Animación 1905 convocó de nuevo a todos los seguidores a una manifestación en la explanada del estadio para expresar su repulsa contra la nueva propiedad. No han desvelado su identidad, pero todos se imaginan quién mueve los hilos y no les quieren en el Nuevo Vivero.

Entre tanto, el club anunciaba que el grupo que representa Diego García había saldado la deuda con RoyalVerd y de esta forma volverá a encargarse del mantenimiento de un césped que después de todo este tiempo sin cuidados presenta un estado lamentable. «Comunicamos que la nueva propiedad ha llegado a un acuerdo con Royalverd para que retome el trabajo de cuidado y mantenimiento del césped del Nuevo Vivero, una vez satisfecha la importante deuda que el club mantenía con la empresa», informaba en redes sociales.

El sentir general era que la única solución pasaba por la venta y ni ese supuesto acuerdo ni la necesidad extrema del club de una inyección de capital ha hecho que la afición se plegara a cualquier canto de sirena. Ni a cualquier precio. La afición ha mostrado desde el mismo viernes del anuncio del acuerdo de venta su rechazo total a este cambio de manos y este miércoles el Nuevo Vivero amanecía con pintadas en contra de Diego García y sus representados, cuya identidad prefieren mantener oculta. A mediodía, los operarios del servicio municipal de Limpieza procedieron a borrarlas. Por la tarde, cientos de seguidores se manifestaron en el Nuevo Vivero media hora antes del partido en el Nuevo Vivero y entraron diez minutos después de comenzar en señal de protesta. Los seguidores recelan de la falta de transparencia y transmitieron su sentir por el devenir de los acontecimientos durante el encuentro ante el Sanse. Los jugadores salieron al exterior del estadio quince minutos antes de comenzar el partido a aplaudirles y después se pararon junto al banquillo durante le primer minuto de juego sumándose a la protesta

Diego García decía en la radio del club que el acuerdo de compra-venta ya se ha presentado en el Juzgado número 6 de Málaga. El portavoz del grupo se reunió el martes por la tarde con los jugadores y cuerpo técnico. Lejos de dar tranquilidad al vestuario, la plantilla salió más inquieta y desconcertada que antes. «La incertidumbre está multiplicada por mil», denunciaba Óscar Cano en una explosiva rueda de prensa en la que dejó claro que la situación «es insostenible». El técnico del Badajoz también expresó el malestar de escuchar tantas promesas sin que se conviertan en realidad. «Tantas veces nos han dicho que era la solución y nadie la resuelve».

La Peña Capital Blanquinegra emitió un comunicado en el que exige explicaciones a la familia Parra y total transparencia a los nuevos dueños, además de mostrar su «negativa a aceptar una gerencia de dudosa viabilidad», ofrecer su apoyo a todo el personal del club desde el director general, empleados y jugadores de todos los equipos.

