«Que esto no acabe nunca»

No fue un domingo cualquiera. El filial ascendió a Primera Extremeña tras ganar 0-2 en Ribera del Fresno, el primer equipo saltó hasta la cuarta plaza tras deshacerse en una exhibición de un rival directo, los resultados de todos los perseguidores le beneficiaron y el director deportivo del Brentford comprobó desde el palco del Romano el momento actual de felicidad que invade al club, con más de 4.000 espectadores en las gradas. Independientemente de lo que haya más allá de junio, es comprensible que absolutamente nadie quiere que se acabe este camino. El más bonito de todos los Mérida del siglo XXI.

Porque, al margen de los tres primeros clasificados, que por presupuesto, calidad y objetivos eran los destinados a estar ahí arriba, el Mérida es el mejor equipo de todo el grupo II de la Primera Federación. Y justamente ahora, con un colchón de cuatro puntos a falta de doce por disputarse, emerge el Guilló más mesurado: «No, qué va, qué va… no tenemos ahora ni un pie ni nada en playoff. No lo quiero ni nombrar. Ahora vamos al campo del líder, luego recibimos al Castilla y al Atlético B… queda un mundo. Tenemos que hacer bien muchas cosas aún para conseguir el objetivo. Ya se lo he dicho a los jugadores, que todavía no nos hemos metido en nada».

Unos jugadores que, tras el ejercicio brillante que perpetraron el domingo, coincidieron entre ellos a hacia dónde mirar. «Siempre para arriba», soltó sin titubear Javi Eslava. «Quedan cuatro partidos, estamos en una línea muy buena y hay que mirar para arriba, que es lo que queremos. Es que el equipo está muy bien. Cada partido que hacemos en casa es mejor que el anterior». Coincidieron el resto de compañeros. Miki Muñoz: «Hay que mirar para arriba, siempre. Queda lo más duro, pero también lo más bonito». Doncel: «Vamos a ir a casa del líder a ganar. Me importa poco lo que hace el resto si nosotros hacemos nuestro fútbol. Nos tenemos que mirar a nosotros, y los otros que hagan lo que quieran». Raúl Beneit: «No sé qué habrá dicho el míster, pero él nos traslada que tenemos que ser ambiciosos y mirar por lo máximo que podamos conseguir».

«Tenemos por delante algo muy bonito como es jugar un playoff a Segunda A, y tenemos energía, pasión, fe… hay muy pocos equipos que crean tanto como nosotros. Y esa energía se está viendo en los últimos partidos del equipo», continúa Sergi Guilló. «Estamos compitiendo muy bien a pesar de la ristra de jugadores con molestias que tenemos. Y eso lo hace la familia que hemos creado ahí abajo. Lo que tenemos por delante nos hace mucha ilusión, por eso los jugadores responden así».

Lo único que contrasta con el gran momento que vive el club son los problemas físicos de los futbolistas. Eslava y Miki Muñoz jugaron con molestias, Nil Jiménez ni apareció, Saúl del cerro provocó la quinta amarilla porque no llegará a Ceuta, Mizzian fue sustituido por dolores en el tobillo, Álvaro Juan y Pablo Ganet fueron cambiados por precaución, Ismael Athuman terminó con molestias en los abductores, Liberto lo vio todo desde la grada… «Vamos a ir recuperando jugadores, ya veréis».

«Pero nosotros podemos sumar en todos los campos», confía en el momento de los suyos el técnico emeritense. «Contra el Ceuta hicimos un gran partido en la ida. Sabemos que vamos al campo del líder, pero no le tenemos miedo a nadie. Vamos a ir a competir, y si hacemos las cosas bien, tendremos oportunidades de sumar». Si bien el Ceuta encadena 21 partidos sin perder. El próximo sábado (16.00 horas) se enfrentan el mejor equipo del grupo contra el segundo más en forma. «Que esto no acabe nunca», se dicen unos a otros por los pasillos del Romano.

