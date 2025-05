El duende del Betis, a la conquista de Europa

Pellegrini: «Tenemos las mismas opciones de ganar que ellos»

Manuel Pellegrini, hombre de natural templado, mostró en la previa de la final de la Conference su faceta más ambiciosa. Nada de actitud victimista frente a un gigante de Europa como el Chelsea. Este Betis talentoso y descarado no teme a nadie, tal y como aseguró su entrenador antes de la primera toma de contacto verdiblanca con el césped del Wroclaw Stadion. «Tienen mucho dinero, pero no creo que seamos David y Goliat, tenemos las mismas opciones que ellos de ganar el título», defendió el Ingeniero, que esta vez antepuso la motivación frente a su proverbial racionalidad.

Y es que el chileno quiso evitar a toda costa cualquier mensaje que priorice la precaución y desnaturalice a un equipo que ha basado parte de su éxito en los últimos tiempos en el descaro. «Lo más importante es ser el mismo equipo de siempre, es lo que nos ha permitido llegar a la final, pelear por la Champions hasta el último minuto y estar en Europa. La parte emocional hay que manejarla porque un error puede condicionar. Jugando de igual a igual tenemos la posibilidad de ganar», defendió.

Pellegrini sabe que cuenta con dos cartas ganadoras: Isco y Antony. Son dos futbolistas acostumbrados a los escenarios más espectaculares del mundo que han encontrado en el Betis la redención. Gran parte de la culpa de estas recuperaciones la tiene su entrenador. «Creo que puedo estar orgulloso de lo que hizo Antony. Hablé con él antes de que viniera, me dijo que no estaba jugando, que no era feliz. Necesitaba un poco de revancha... No es fácil cuando pagan por ti cien millones de euros, pero Antony es un gran jugador y creo que el paso por el Betis le ha venido muy bien», valoró el preparador sobre el brasileño, una de sus mejores bazas.

«Ha sido el trabajo de un año estar clasificado para Europa cuatro fechas antes y hemos tenido la capacidad de llegar a esta final. Es la primera final internacional del Betis, nos sentimos con confianza», concluyó el Ingeniero, que cuenta con un gran palmarés al que solo le falta la guinda de un título europeo.