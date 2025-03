Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones a la FEF El juez le deniega la cautelar y el dirigente extremeño debe cumplir la inhabilitación por dos años que le impuso el TAD por extralimitarse en sus funciones cuando presidió la gestora tras la marcha de Rubiales

Ignacio Tylko Madrid Martes, 3 de septiembre 2024, 12:04 | Actualizado 17:06h.

Salvo que prospere un recurso de urgencia del dirigente extremeño, Pedro Rocha está inhabilitado por dos años y no podrá presentarse como candidato en las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), cuyo proceso está previsto que se abra el próximo 10 de septiembre y culmine antes de final de año, según marca la ley.

Tal y como avanzó Iusport y pudo confirmar este medio, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar solicitada por Rocha respecto a esa suspensión que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por extralimitarse en sus funciones cuando encabezó la comisión gestora. Por lo tanto, la sanción es ejecutiva y Rocha deja de ser, a todos los efectos, el mandamás del fútbol español.

De esta manera, María Ángeles García Chaves, 'Yaye', vicepresidenta primera de la Federación y con cargo ejecutivo, es la que preside la junta gestora que se forma a raíz de la inhabilitación de Rocha y la que dará paso a las próximas elecciones a presidente.

Quizá tarde, ya que no logró evitar la presencia de Rocha en los palcos de honor de los estadios durante la pasada Eurocopa conquistada brillantemente por la selección de Luis de la Fuente, se cumple el deseo del Gobierno, convencido de que el delfín de Luis Rubiales no podía seguir como presidente. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez entienden que la continuidad de Rocha supondría una pésima imagen de España de cara a la coorganización del Mundial de 2030 con Marruecos y Portugal.

En los palcos de la Eurocopa

Según confirma el juez, Rocha se excedió en su cometido cuando, tras la renuncia de Rubiales por el escándalo que provocó su beso no consentido a Jenni Hermoso, se situó al frente de la comisión gestora y despidió al secretario general de la FEF, Andreu Camps. Lo hizo de forma unilateral, sin consultar con el resto de miembros que de manera provisional se pusieron al frente del organismo con sede en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este tipo de conductas están tipificadas como faltas muy graves, motivo por el que el TAD le impuso los dos años de inhabilitación.

Fue el pasado 16 de julio, dos días después de que España se coronase campeona de Europa al imponerse a Inglaterra en Berlín, cuando el TAD aceptó parcialmente la propuesta de la instructora, la abogada del Estado Marina Adela Porta Serrano, e inhabilitó al entonces presidente de la FEF por dos años. Sin embargo, los otros dos cargos que se le imputaban a Rocha, entre ellos la rescisión con el despacho de Tomás González Cueto y la personación en la causa penal por la 'operación Brodie', se saldaron con sendas multas que sumaban unos 33.000 euros, ya que, según el TAD, estas decisiones fueron ratificadas por la comisión gestora de la federación.

La defensa de Rocha se queda sin el argumento esgrimido cuando subrayó que una resolución desfavorable no serviría de nada si llegaba después de la convocatoria de las elecciones en las que aspiraba a renovar el cargo al que accedió tras la marcha de Rubiales después de que la FIFA le suspendiese de sus funciones.

Sin argumentos

Rocha también había justificado que actuó bajo indicaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante la crisis abierta en la selección femenina. Varias campeonas del mundo amenazaron con no continuar en el equipo nacional si no se realizaban cambios significativos en el 'staff' federativo, entre ellos la salida de Camps. Rocha sostuvo que la rescisión del contrato del secretario general fue aprobada posteriormente por la FEF. A su juicio, eso se demuestraporque el destituido no interpuso demanda alguna ante los tribunales.

El final de Rocha en la FEF coincide con el regreso a la actividad de la selección española 51 días después de obtener su cuarta corona continental. Acostumbrados al marasmo en las altas instancias del fútbol español, la situación no debería afectar a los jugadores de Luis de la Fuente que este jueves se miden en Belgrado a Serbia y el domingo a Suiza en Ginebra. Dos partidos de clasificación para la Liga de Naciones.