La pacense Bea Parra anota su primer gol en la Liga de Islandia

Bea Parra sigue haciendo historia en el fútbol internacional. Si en sus dos años en la liga mexicana se convirtió en la máxima goleadora histórica ... del Atlético de San Luis, un hito que ya había alcanzado en España con el Betis, ahora se ha erigido en la primera española en marcar un gol en la Liga de Islandia (Besta deild).

La atacante extremeña firmó por el Tindastoll en julio de este año y el pasado fin de semana, en la jornada 16, se estrenó como goleadora. Su equipo, que es séptimo en la tabla con 20 puntos en un torneo con 10 contendientes, pugna por eludir los puestos del grupo de descenso.

El Tindastoll dio la sorpresa y venció a domicilio (0-2) al Throttur, tercer clasificado por detrás del Breidablik y el Valur. Bea Parra fue la encargada de inaugurar el marcador en el minuto 25 de la primera parte. Su compañera Tiernan sentenciaría la contienda en el minuto 75 con el segundo y definitivo gol para su equipo.

La jugadora pacense abandonó México en el mes de mayo por desavenencias con el cuerpo técnico y tras un breve paso por la Queens League decidió emprender otra aventura exótica en el fútbol femenino. Y no será la última, ya que Parra confesó en una entrevista a este diario que su sueño sería probar suerte en Japón, donde tuvo la oportunidad de jugar un amistoso y cuyo fútbol considera que es muy parecido al español.

Baraja varias opciones para cuando expire su compromiso en el país nórdico dentro de dos meses, pero entre ellas no está la de volver a jugar el la Liga F. Considera que su etapa ya ha pasado y que no se encuentra con nivel suficiente para seguir rindiendo con la exigencia que implica la élite. Sin embargo, ha dejado claro que no se plantea la retirada a corto plazo y que le queda cuerda para rato.