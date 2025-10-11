Osasuna corta las alas al Cacereño Femenino

R. H. Badajoz Sábado, 11 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino no pudo alargar su estado de gracia en Primera RFEF con la tercera victoria consecutiva tras caer en el feudo de un Osasuna que llegaba a la cita con la vitola de ser uno de los favoritos, condición que aún deben demostrar. Finalmente fueron las navarras las que se llevaron el choque (1-0) con un solitario tanto de Claudia en el minuto 51. Las verdiblancas no pudieron aprovechar la superioridad numérica durante más de media hora de encuentro por la expulsión de Laura Teruel.

Las extremeñas empezaron el choque tratando de llevar la iniciativa y un centro de Nerea no encontró a Midori por poco en el minuto 11. Pero había poca fluidez y las jugadoras de la medular no conseguían conectar con las atacantes. Sara Carrillo probó fortuna casi desde el medio del campo y su disparo se marchó algo desviado. Instantes después el conjunto rojillo se estiró y obligó a Delia a emplearse a fondo en un remate que abortó la guardameta extremeña. Justo antes del descanso Midori mandó un balón bombeado que casi sorprende a la guardameta rival.

Tras el paso por vestuarios llegó el mazazo para el Cacereño Femenino, que encajó el tanto de Claudia y luego no supo aprovechar la roja de Laura Teruel. Un chut de Acedo y otro de Ndaw en el tramo final que se fue cerca del poste fueron las opciones más claras en la segunda mitad.

El técnico del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, reconoció al término del choque que les perjudicó todo lo que rodeó a la expulsión de Osasuna, «provocó que estuvieran en bloque bajo claro, solidarias en el esfuerzo, corriendo todas, adaptando los cambios... Eso nos ha llevado a nosotras a precipitarnos en exceso». Y echó de menos más producción de las suyas, «teníamos que haber propuesto un poquito más».