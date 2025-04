Sterling vuelve a Inglaterra tras el asalto a mano armada de su casa

Juanma Mallo Lunes, 5 de diciembre 2022, 16:22 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

El atacante inglés Raheem Sterling se perdió en la noche del domingo el encuentro de octavos de final del Mundial entre su selección y Senegal debido a un «problema familiar» y ha vuelto a su país. Ese «problema familiar», según varias fuentes británicas, es el asalto a mano armada sufrido en su hogar cuando solo estaban su esposa y sus tres hijos pequeños. «Tiene que gestionar un problema familiar y he pasado un buen rato con él esta mañana (el domingo), pero he dejado a otras personas para ayudarlo con ese problema», indicó Gareth Southgate, seleccionador de los 'Three Lions'. «Va a regresar (a Inglaterra) para ocuparse de ello y después veremos lo que pasa», añadió al ser preguntado sobre si el extremo podría regresar a Catar.

Según la prensa inglesa, varios hombres armados habrían irrumpido en el domicilio del jugador en Surrey, al sur de Londres, cuando su pareja y sus tres hijo se encontraban en el interior de la vivienda. «Claramente, la prioridad para él es estar con su familia y vamos a apoyarlo para eso. Le dejaremos todo el tiempo que necesite», añadió Southgate. «No quiero meterle ninguna presión. A veces el fútbol no es lo más importante y la familia pasa por delante de todo», concluyó el seleccionador.

El punta del Chelsea, de 27 años, fue titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos y anotó un gol en la goleada inicial 6-2 sobre Irán. Inglaterra, que batió a Senegal 3-0 en octavos de final, se enfrentará a la vigente campeona Francia en cuartos de final el viernes.

No es la primera vez que lo ocurre algo así a Sterling. En noviembre de 2018, cuando estaba en el City de Guardiola, ya sufrió un intento de robo en su casa de Cheshire.