Marruecos, el peso de la historia y la «ayuda de Dios»

javier asprón Enviado especial a Doha Lunes, 5 de diciembre 2022, 14:09 Comenta Compartir

Hay revuelo para ver a Walid Regragui y Munir, seleccionador y guardameta de Marruecos. Convertidos en los últimos representantes africanos y del mundo árabe, los ... leones del Atlas están a un solo paso de hacer historia y eso atrae el interés de muchos medios que los han convertido en su selección de referencia. De momento, han igualado la histórica clasificación a octavos de final de hace 36 años, en México-86. Solo España se interpone en su camino para dar un paso más. «Esta es nuestra cuarta final», afirma Regragui, con pasado como jugador en el Racing de Santander y sincero admirador del fútbol español. «Lo que me gusta es su cultura futbolística. Lleva veinte años jugando de la misma manera, siempre con talento. No cambia su actitud. Podrían cambiarse la camiseta y aún sabría que son ellos. Quiere la pelota y no se la deja al otro. No veo debilidades en ellos, solo calidad», asegura el seleccionador marroquí.

Marruecos se siente cómodo en el papel que a priori le corresponde, el de víctima propicia que buscará la sorpresa en las pocas oportunidades que tenga. Pero también asume el peso de la historia. «Es una sensación fascinante verse en esta posición, con el apoyo de tanta gente. Ojalá el estadio rebose de hinchas árabes». Marruecos ya puso en aprietos a España en el Mundial de hace cuatro años, donde un gol de Iago Aspas en la prolongación salvó de la derrota a la selección en la fase de grupos. Cuatro años después el equipo magrebí ha evolucionado y ampliado su catálogo de jugadores nacidos y criados en Europa. Se estrechan las diferencias. Munir, que nació en Melilla y pasó por los vestuarios del Málaga y el Numancia, responde preguntas en castellano con bastante más soltura que al hacerlo en árabe. Regragui se defiende en inglés, francés, árabe y castellano. Con todo, defienden sus orígenes y las diferencias con el Viejo Continente. «África nunca ha ganado un Mundial. Y estos chavales tienen que tener sueños. No tenemos nada que perder. Vamos a saltar al césped con mentalidad de ganadores, ondeando nuestra bandera lo más alto posible. Nos vamos a matar por la gente de Marruecos. Quizá fracasaremos, pero lucharemos. Queremos allanar el camino para otras selecciones árabes y africanas en el futuro. Con la ayuda de Dios, lo demás vendrá», comenta el seleccionador. Un fotógrafo con fez hace la última foto a Regragui antes de que el seleccionador marroquí, que también nació fuera, en los suburbios de París, saque una sonrisa a los presentes: «Quizás yo también me anime a hacer 'streamings' como Luis Enrique», dice cuando le preguntan por su homólogo español. «Me encanta su personalidad y cómo consigue superar la presión», asegura. Sabe que su equipo no tendrá el balón ante España,pero no es el aspecto que más le preocupa: «Hay que ver si la posesión tiene algo que ver con el resultado de los partidos. Ya hemos visto el rendimiento que han sacado sin él selecciones como Japón o Arabia Saudí. Unos tienen el balón, pero no saben qué hacer con él». Acaba la comparecencia marroquí y el revuelo se convierte en gritos y enfados. Muchos periodistas marroquíes se han quedado sin preguntar y protestan a la representante de la FIFA. Para Marruecos, la victoria es una cuestión nacional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Mundial Qatar 2022