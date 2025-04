Luis Enrique soporta muy mal ese filtro que es el periodismo

Comenta Compartir

Luis Enrique se construyó una imagen como futbolista y la mantuvo firme con una sola excepción histórica: el lloriqueo aquel delante de Sandor Puhl con la nariz rota y la cara y el cuello ensangrentados tras el codazo de Tassotti. Fue una reacción entendible y humana, pero contradictoria con el personaje creado durante tantos años de fiereza y bravura asturiana en los campos de fútbol. Luis Enrique, en fin, tenía que haberse tragado esas lágrimas de rabia y haber preparado una venganza fría, ya fuera en el campo o en el túnel de vestuarios. Tassotti no podía irse del Foxboro Stadium silbando despreocupado, feliz por la clasificación para semifinales, y haciendo bromas, jua, jua, con sus compañeros.

Como entrenador, el exjugador del Sporting, el Real Madrid y el Barça también se ha construido un personaje, bastante similar al de futbolista: el de un técnico ambicioso, retador y con una seguridad en sí mismo tan exagerada que uno a veces no sabe si reírse de ella por lo que tiene de cómica o de criticarla por lo que tiene de arrogancia. Frente a los periodistas, por supuesto, desde sus primeros partidos Luis Enrique se dejaba ver como un tipo distante y huraño con voz de serrucho. En sus días más agrios no ocultaba su desprecio hacia sus interlocutores en la sala de prensa y en los más dulces hacía bromas fuertes o tiraba de ironía, y entonces, ante ese ejercicio tan complicado para él, uno creía escuchar los chirridos, como de puerta vieja con los goznes desgastados, que producía el seleccionador en su búsqueda de la sutileza.

En Qatar, según acabamos de saber, Luis Enrique va a relacionarse vía 'streaming' con los aficionados españoles. Ayer hizo público un video anunciándolo. Así lo dijo: «Grabo este video para anunciaros que me he hecho streamer. Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar. Contaré desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, establecer una comunicación más directa sin filtros, espontánea y natural interesante para todos. Es una idea que parte de forma descabellada, pero puede ser interesante para iniciar una relación directa con aficionados».

Dejemos de lado el verbo stremear, que es como para mear, con perdón por la gracieta fácil, y no echar ni gota. Dejemos también de lado la defectuosa redacción de la cuarta frase y la expresión «parte de forma descabellada». ¿Qué significa? La que puede ser descabellada, digo yo, es la idea, no la forma en la que parte, salvo que a Luis Enrique se le haya ocurrido saltando en paracaídas sobre Crimea, por decir algo. Yvayamos a lo importante, a «la comunicación más directa sin filtros, espontánea y natural interesante para todos».

El desprecio del seleccionador a la prensa de sobra conocido. Pocas veces ha tratado de disimularlo. Como tantos otros, Luis Enrique soporta muy mal ese filtro que es el periodismo. Él preferiría que no existiera para hacer así posible, según dice, una comunicación más libre, directa y espontánea. Deberemos suponer, por tanto, que en estas charlas con Luis Enrique por streaming desde Catar podrá participar cualquier aficionado que lo desee. Y que este hincha de La Roja, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, podrá decirle al seleccionador a la cara lo que desee, sin cortes ni censuras. La verdad es que puede ser muy divertido. Habrá que estar atentos. Porque sólo faltaría, no quiero ni pensarlo, que a Luis Enrique le moleste tanto el filtro del periodismo porque el único que le parece realmente bueno es el suyo.