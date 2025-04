Mundial Qatar 2022: Van Gaal, un técnico eterno, «con mucha energía»

Vuelve a jugar este viernes Países Bajos (contra Ecuador, 17:00 horas) y habrá una cara conocidísima en el banquillo. Un Louis van Gaal eterno ... que todavía tiene hambre de gol y césped. Cumplió 71 años en agosto, pero soporta bien el calor catarí. No se le puede poner fecha de caducidad a este entrenador de pizarra y estrategia, aunque es posible que sea esta la última oportunidad que tiene el neerlandés de llevar a su país a lo más alto del mundo.

Es la tercera vez que ocupa este puesto, después de los periodos de 2000-2001 y 2012-2014; y esta que acabó tras la cita de Brasil pudo haber sido la última su última incursión. Si el fútbol te da alegrías y tristezas de noventa minutos; la vida te da sustos más permanentes. Para Van Gaal, un cáncer de páncreas agresivo que anunció en abril, pero del que ya llevaba tratándose unos meses.

Le sobrevino en un periodo de su vida en la que se alejó de los estadios. Había abandonado la pizarra en enero de 2017 tras una de esas etapas grises que habían dejado una mancha en su currículum: una mala salida del Manchester United, a pesar de ganar la FA Cup, que parecía empañar su buen hacer en otros banquillos de renombre como los del Ajax (91-97, 281 partidos, 3 Ligas, Copa de la UEFA, Champions, Supercopa de Europa, Copa Intercontinental), Barcelona (97-00 y 2002, 200 partidos, 2 Ligas, Copa del Rey, Supercopa de Europa) Bayern de Múnich (2009-2011, 96 partidos, Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa alemana) y las dos citadas partes de la selección nacional.

Y empezó a escribir el tercer capítulo en la capitanía de la Orange en 2021 durante el tratamiento del cáncer. No lo difundió en un primer momento para evitar que los jugadores estuvieran despistados o influyera en sus decisiones de acudir o no. Pero acabó por confesarlo una vez el tratamiento tuvo éxito (desde abril, 25 sesiones de quimioterapia) para explicar al vestuario sus ausencias nocturnas en las concentraciones.

Pero había gasolina y orgullo para devolver a Países Bajos, al menos, donde una vez lo llevó: tercera en la cita mundialista de Brasil 2014. Al menos, ya ha recuperado la ilusión del país tras la decepcionante etapa con Frank de Boer al mando en la que no se clasificó para Rusia 2018 y cayó en octavos de la Eurocopa 2020 ante República Checa. Además de resultados, también se espera de él que recupere esa forma de jugar vistosa y alegre que deslumbró al mundo y fue referencia, además de ser finalista en una Copa del Mundo en 1974 (Alemania 1-2), 1978 (Argentina 3-1) y 2010 (España 0-1) .

«Tengo mucha energía, el grupo es fantástico. No tenía dudas, solo si la Federación permitiría mi llegada. Les dije que padecía esta enfermedad y que estaban contratando a un entrenador que quizá no terminara el trabajo», comentó. Pero unos y otro se necesitaban. No hay un entrenador con mejores números que Van Gaal. Ganó doce partidos de catorce en el año 2000; y perdió tres de veintinueve en el periodo de 2012 a 2014. En esta tercera etapa, sus guarismos todavía son mejores: dieciséis partidos, doce victorias y cuatro empates. Con 37 goles a favor y 13 en contra.

El banquillo de la selección le ha devuelto un propósito y parte de la juventud. Para suerte de Países Bajos. Eso sí, asegura que dejará el cargo después de este Mundial, en el que ya suma una victoria (2-0, contra Senegal).