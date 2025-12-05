HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí. Khaled Desouki (Afp)
Análisis

Los 'Halcones Verdes' quieren volar a la ronda eliminatoria

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial

Julen Ensunza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:26

Comenta

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial. La anterior fue hace 19 años, en Alemania 2006 ... con triunfo por la mínima (0-1) para La Roja. El debut mundialista del conjunto que dirige el francés Hervé Renard fue hace tres décadas, casualmente en Estados Unidos 1994, una de las sedes junto a México y Canadá del torneo el próximo verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  4. 4

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  5. 5

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»
  6. 6 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    Irene de Miguel: «El 21 de diciembre María Guardiola va a tener que dimitir»
  9. 9 La extremeña Paula Josemaría y Ariana Sánchez no seguirán juntas en 2026
  10. 10 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los 'Halcones Verdes' quieren volar a la ronda eliminatoria

Los &#039;Halcones Verdes&#039; quieren volar a la ronda eliminatoria