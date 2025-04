Futbolistas que jugaron un Mundial entre algodones

ANTONIO GARRIDO Madrid Sábado, 12 de noviembre 2022, 16:56 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Ronald Araujo fue finalmente convocado con la selección uruguaya para el Mundial de Qatar. El central del Barcelona, que sufrió una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho, lesión de la que fue intervenido quirúrgicamente, se ha recuperado en tiempo récord y será uno más del combinado celeste, aunque en principio no estará para el primer encuentro.

El Barcelona, como ya confirmó Xavi recientemente en rueda de prensa, llegó a un acuerdo con la selección uruguaya para que Araujo pudiera acudir a la cita mundialista y terminara de recuperarse allí, con supervisión médica del club.

El de Araujo no es el único caso de jugadores que, estando lesionados, han sido convocados para un Mundial a la espera de recuperarse completamente en aras de ayudar a su selección.

Luis Suárez (Mundial de Brasil 2014)

Su caso fue uno de los más impactantes. El delantero, en ese momento del Liverpool, recibió una fuerte entrada en el último encuentro de Premier League ante el Newcastle. Sin demasiados problemas más allá de unas molestias, se marchó a la concentración con Uruguay. Allí, en uno de los primeros entrenamientos, sintió un dolor agudo en la rodilla derecha. Se le hicieron pruebas que diagnosticaron una rotura de menisco, lesión importante y a solo dos semanas del Mundial de Brasil.

Fue operado y a los 20 días debutó en un partido vital ante Inglaterra, ya que la selección perdedora sería apeada del Mundial. Suárez marcó un doblete y se erigió como el héroe nacional, apenas dos semanas después de ser intervenido de una rotura de menisco.

Fernando Torres (Mundial de Sudáfrica 2010)

El '9' de la selección española cayó lesionado en la rodilla en abril de 2010. El delantero madrileño se operó mediante una artroscopia y vio peligrar seriamente el Mundial de Sudáfrica para él.

Finalmente, el futbolista de Fuenlabrada llegó, entre algodones, pero llegó y fue protagonista en la jugada del gol de Iniesta. «Me siento orgulloso de estar en el Mundial, cuando un mes antes, yo estaba en muletas», decía el propio Torres.

Xabi Alonso (Mundial de Sudáfrica 2010)

Su caso es distinto al de los tres anteriores. El tolosarra llegó en perfectas condiciones al Mundial de Sudáfrica, pero antes de las semifinales ante Alemania sufrió un percance bastante inoportuno.

La mampara de la ducha del hotel se rompió, y uno de los cristales le provocó un corte muy profundo justo encima de la rodilla. El médico de la selección le curó la herida con urgencia, pero el jugador le ocultó esta información al seleccionador, y tapó los puntos con una venda roja que se camuflaba con el pantalón. «Doctor, por Dios, quiero jugar», le dijo el centrocampista a Cota, médico por aquel entonces de la selección española. «Lo que me impactó fue ver mi rodilla con un tajo de lado a lado del que asomaba la grasa adosada a la piel y tejido muscular. El único dolor que sentía era interno. Adiós a la semifinal y a la final, no me lo podía creer».

Leo Messi (Mundial de Alemania 2006)

El astro argentino llegó al Mundial de Alemania muy justo físicamente. Esa campaña con el Barcelona sufrió varias lesiones, alguna de gravedad como la del metatarsiano del pie izquierdo, que le tuvo alejado de los terrenos de juego tres meses.

Durante ese Mundial se le vio algo mermado, aunque llegó a jugar todos los partidos. Llegaron los decisivos cuartos de final ante Alemania, la anfitriona. Messi no jugó ni un solo minuto en la derrota de Argentina, algo extraño ya que, pese a su juventud, era el más desequilibrante del equipo.

14 años después, su compañero Leandro Cufré reveló que el argentino estaba lesionado, y que por eso no pudo ayudar a su selección. El seleccionador en aquel momento, José Pékerman, nunca desveló esta situación. «Pékerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión», comentaba Cufré en una reciente entrevista a la emisora argentina 'Enganche'.