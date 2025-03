España ya conoce sus sencillas rutas hacia el Mundial 2026

Tras un sorteo complejo y tedioso celebrado este viernes Zúrich, España ya conoce sus dos rutas posibles hacia la fase final del Mundial que coorganizarán ... Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Dos caminos diferentes, ambos a priori relativamente sencillos, que dependen del resultado del cruce de cuartos de final de la Liga de Naciones que La Roja disputará ante Países Bajos en marzo próximo.

Las premisas están claras. Si el combinado de Luis de la Fuente supera al de Ronald Koeman, se jugaría el billete para la Copa del Mundo en un grupo de cuatro equipos con la Turquía de Arda Güler, la Georgia de Willy Sagnol y la Bulgaria de Ilián Iliev, quien comparte el cargo de seleccionador con el de entrenador del Cherno More. Y si La Roja cayese en ese cruce de la Liga de Naciones ante los neerlandeses, le correspondería un camino mundialista con cinco adversarios: la Polonia de Robert Lewandowsi, Finlandia, Lituania y Malta, un enemigo clásico de ayer, de hoy y de siempre.

Sería curioso medirse de nuevo a los georgianos, a los que España superó recientemente tanto en los octavos de final de la Eurocopa (4-1 en Colonia) como en la fase de clasificación. Es un adversario del que sobre todo Lamine Yamal guarda un extraordinario recuerdo, Y es que el 8 de septiembre de 2023, en el 1-7 de Tiflis, el azulgrana pulverizó dos récords de precocidad: el del debutante más joven de la historia de España, cuando con 16 años y 57 días entró en sustitución del lesionado Dani Olmo al filo del descanso; y también el de goleador de menor edad.

La mayor incomodidad para el ejército de Luis de la Fuente es que no puede trazar sus planes de un viaje con destino final soñado en Nueva Jersey hasta que en marzo sepa definitivamente si competirá en el grupo grupo E o en el G. Si es en una llave con cuatro equipos, empezaría la clasificación en las ventanas de septiembre de 2025; si cae ante la 'Oranje' y compite en un grupo premundialista de cinco selecciones, iniciaría la ruta en junio.

Fue un sorteo difícil de entender para los no versados en la materia, con varias novedades consecuencia de los cambios de formato que tendrán lugar en la Copa del Mundo. El principal es que, debido al aumento de participantes de 32 a 48, Europa ha ganado tres plazas más. Ya no serán 13, sino 16 de las 54 que entraron en el bombo.

Sería imperdonable que la joven y sobradamente preparada España que maneja el técnico de Haro no compitiera en el que sería decimotercer Mundial consecutivo de La Roja. Se clasificaría de forma directa si el campeona de grupo, afrontaría las repescas en caso de ser segunda e incluso jugaría esos 'playoffs' decisivos si sufriese una hecatombe y acabase tercera de grupo. Esa bala se la concede la UEFA al ser una de las campeonas de grupo en la Liga de Naciones.

Tras coronarse en Alemania y marcar el hito de ganar, además, todos los partidos, el Mundial de 2026 es el foco en el que tienen puesta la mira De la Fuente, su equipo de trabajo y sus jugadores. Es el desafío para una generación que ya sabe cómo se gana. Y para un país que no sabe lo que es superar un partido de cruces en la Copa del Mundo desde la final de Sudáfrica y el gol de Iniesta a los neerlandeses en el Soccer City.

«Sorprendimos a todos en la Eurocopa. El trabajo de Luis de la Fuente fue fantástico. A este nivel, podemos llegar muy lejos en el Mundial. El partido de Nations con Países Bajos será difícil, pero queremos estar en el Grupo E con Turquía, Georgia y Polonia», valoró el exfutbolista riojano Fernando Llorente, una de las manos inocentes y de las leyendas que formó parte del sorteo junto, entre otros, al francés Robert Pirés o el italiano Gianluca Zambrotta.

Más de medio siglo sin fallar

España no falla a su cita en la Copa del Mundo desde hace ya medio siglo, cuando el gol del yugoslavo Katalinski la dejó fuera de Alemania 74 en el partido de desempate. Es el segundo combinado europeo que encadena más fases finales por detrás precisamente de los germanos, que no se pierden una gran cita desde la edición de 1950, cuando no estuvieron en Brasil debido a las sanciones derivadas de la II Guerra Mundial.

Como curiosidad, se trata de la cuarta vez que España afronta una clasificación mundialista como campeona de Europa. En los antecedentes con esa distinción hay de todo, la gloria en el certamen de Sudáfrica 2010, cuando Vicente Del Bosque heredó la selección campeona de Luis Aragonés, y dos batacazos. Tras coronarse campeona continental ante la Unión Soviética en 1964, fracasó en el Mundial de Inglaterra 66. Primero precisó de un desempate ante Irlanda para estar en el campeonato, pero ya en las Islas Británicas ganó a Suiza y perdió ante Argentina y Alemania para volverse a casa. Y tras reconquistar Europa en Kiev en 2012, La Roja se desmoronó en Brasil y regresó con las orejas gachas tras solo tres partidos.