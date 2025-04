Mundial de Qatar 2022: ¿Insomnio? Pues a lavar el coche

Pasan los días y uno ya extrae algunas conclusiones sobre Doha, aunque surjan producto de la sorpresa y del choque social y cultural. Hay una ... que afecta a todo el planeta. Es la evidencia contrastada de que el Golfo Pérsico es un tubo de ensayo gigantesco sobre el cambio climático y que nos utilizan como cobayas con contrastes extremos entre el bochorno exterior y las cámaras frigoríficas en las que se convierten los interiores por el aire acondicionado. Hay otra, eso sí, indemostrable, que es la eventual existencia de interminables granjas de pollos camufladas bajo el desierto catarí. No hay comida o cena que se precie que no figure en el menú y cocinado de un millón de formas diferentes. Y lo que ya es irrefutable es que el coche es la base existencial de Qatar, el eje sobre el que gira todo lo demás. Si los vehículos desaparecieran de su paisaje el emirato se detendría y sus habitantes se mirarían unos a otros desencajados, como si les hubieran arrebatado una parte irremplazable de sí mismos.

Es muy difícil encontrar coches sucios en las calles de la ciudad, ni siquiera al final de la jornada. Y eso que la arena suspendida en el aire puede hacer estragos. Los conductores miran a sus automóviles una y otra vez, los cuidan, los miman con esmero. Y si alguno no lo hace recibe las miradas acusadoras del resto de compatriotas, que no se explican cómo alguien puede abandonar a su suerte a un motor y una carrocería. Los lavaderos de coches son aquí como las urgencias de un hospital, funcionan las 24 horas. No digo las de autoconsumo, sino las que tienen personal que los limpian por dentro y por fuera para dejarlos como nuevos. Está bien pensado. Que alguien está inquieto en la cama porque tiene insomnio, pues ya sabe lo que puede hacer. Llevar el coche a un centro de belleza y comprar un sándwich, cómo no de pollo, para la espera.