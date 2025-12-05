HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay. Mariana Greif (Reuters)
Análisis

Bielsa y Fede Valverde se cruzan en el camino de España

En plena reconstrucción y con un vestuario dividido, los charrúas llegarán con ganas de reivindicarse tras quedar eliminados en la fase de grupos de Catar hace cuatro años

Carlos Nieto García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:20

Comenta

Ganó el primer Mundial, en 1930 y como local. Conquistó también la primera Copa América, allá por 1916 en Argentina, su histórico rival y quien ... le desbancó el año pasado de lo más alto del podio en el torneo sudamericano. Y ahora, después de cerrar otro capítulo dorado que se saldó con un triunfo continental en 2011 y unas semifinales de Mundial en 2010, Uruguay se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La principal amenaza de España en la fase de grupos de la próxima cita planetaria está dirigida por Marcelo Bielsa en el banquillo y Fede Valverde en el terreno de juego. Ambos, para desgracia de sus intereses, están enfrentados. El bloque de Luis de la Fuente se las verá con un equipo tan dividido como peligroso.

