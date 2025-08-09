HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescatan a un hombre herido en la Garganta Marta del Valle del Jerte
Álvaro Morata, disputando un partido con la selección española. Efe
Mercado

Morata, el arte de ser un nómada

Su aterrizaje en el Como supondrá el décimo cambio de aires del delantero español en quince temporadas, dejando a su paso 223 millones entre traspasos y cesiones

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:31

Álvaro Morata lo ha vuelto a hacer. Acababa de terminar de deshacer las maletas después de llegar a Turquía en el mes de febrero y, ... apenas seis meses después, vuelve a cambiar de aires. Lo hace para enrolarse en las filas del Como de Cesc Fábregas, un equipo que le permitirá regresar a la Serie A, competición en la que más cómodo se ha sentido, estar en un fútbol de alto nivel con la mira puesta en el Mundial de 2026 y ser importante en un proyecto ambicioso como es el de uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años en Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  3. 3 Estabilizado el incendio en Aldea del Cano que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  6. 6 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  7. 7 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  10. 10

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Morata, el arte de ser un nómada

Morata, el arte de ser un nómada