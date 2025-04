El Montijo ve acabar su racha en Melilla

Juan Marrero: «Es una pena no haber podido empatar ante un gran equipo»

El entrenador del Montijo, Juan Marrero, vio un partido con varias «fases» en Melilla. «En los primeros 20 minutos no salimos con la contundencia debida para equilibrar sus desmarques de ruptura, sobre todo en nuestra parte izquierda. Tuvieron un par de situaciones para marcar, pero lo hicieron en una faceta en la que somos fuertes, las jugadas a balón parado», detalló.

A su juicio, «lo bueno» de su equipo llegó desde entonces. «Apretamos los dientes y pudimos neutralizar ese ritmo e intensidad. Creo que los superamos en los veinte últimos minutos de la primera parte, con ocasiones para empatar en un partido muy abierto. Siempre quisimos hacer la presión arriba y ser valientes», argumentó Marrero.

«Tuvimos una de Cristo Medina al empezar, aunque ellos también porque tienen muy buenas transiciones y el equipo arriesgó mucho». «En los quince últimos minutos apenas se pudo jugar porque hubo muchos parones», lamentó.

El entrenador dijo que no tenía «nada que objetar» sobre el desempeño de sus jugadores. «Se han dejado la vida y es una pena no haber podido empatar ante un gran equipo», comentó. «El Melilla es líder por méritos propios, aquí no regalan nada. Tienen una plantilla y un entrenador fenomenales y gestionan muy bien los tiempos. Nosotros tuvimos ocasiones, ellos también como digo, pero ante el primero si no eres efectivo lo normal es que incluso aumente el marcador», añadió.

Marrero insistió en el buen trabajo colectivo de su equipo. «Por momentos les plantamos cara, pese a su peligrosidad sobre todo por la banda derecha y con el trabajo de José Antonio por dentro. Esto es largo, pero creo que el Melilla va a estar ahí arriba», añadió.

En cuanto a los aspectos a mejorar para el futuro, insistió en los «desajustes» y «errores» de los primeros minutos, en los que vio que les ha «quemado el balón». «Luego nos asociamos mejor y llegamos bastante, pero en el tramo inicial cometimos fallos y solamente pudimos defender. Y ante este tipo de equipos eso te genera problemas», admitió.

Por último, valoró la actuación de su guardameta. «Sergio Tienza es un gran portero, lo mismo que Bernabé, el suplente. Estuvo muy acertado en esos uno contra uno, aunque también el portero del Melilla en esa ocasión clarísima de Abraham Pozo que suponía entrar al descanso con 1-1», finalizó.