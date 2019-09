2019 Messi regatea a Van Dijk y se lleva 'The Best' Gana su primer 'The Best' al mejor de 2019 en una gala en Milán a la que no acudió Cristiano RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 23 septiembre 2019, 22:27

Los pronósticos no se cumplieron. Muchos creían que un defensa, Virgil van Dijk, iba a ser elegido el mejor jugador del mundo. Ser premiado con un galardón como 'The Best' antes que un delantero es algo muy poco frecuente. Es un galardón que parece destinado a quíntuples ganadores del Balón de Oro delanteros y centrocampistas goleadores. Lo logró la pasada campaña Luka Modric, el mágico croata que lideró al Real Madrid en la conquista de la Champions y que rozó la Copa del Mundo con la pequeña Croacia y relevó en el trono a CristianoRonaldo, que había levantado el premio en sus dos primeras ediciones. Que un central pudiera hacerse hueco en la era de CristianoRonaldo y Leo Messi, dos destroza récords sin paragón en el fútbol moderno, se antoja algo casi imposible.

Virgil van Dijk llegó a Milán confiado en que él, un portento físico que no fue regateado ni una sola vez en 64 partidos continentales, podía conseguirlo. Pero al igual que le pasó en la Liga de Naciones con Holanda -que rozó un título 31 años después- y la Premier League con el Liverpool - que cedió el título por un solo punto pese a perder un solo duelo en todo el campeonato- la gloria, en el histórico Teatro La Scala de Milán, se quedó a un pequeño paso del gigantón holandés.

Nadie en el fútbol duda que Leo Messi es el futbolista más talentoso del mundo pero muchos creían que el capitán de Holanda, gracias a conseguir la Liga de Campeones con el Liverpool siendo el MVP de la final en Madrid, iba a superar en la votación al argentino y a Cristiano Ronaldo. Una cosa son los pronósticos y otra los votos, que confirmaron al '10' azulgrana como el preferido por los votantes.Messi, que en 2019 marcó 51 goles en 50 partidos, triunfó con el 48% de los votos por delante del defensa holandés Virgil Van Dijk (38%), del Liverpool, y del portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus (36%).

A diferencia de lo que pasó en Mónaco hace menos de un mes no se pudo ver a los dos principales astros del fútbol sentados juntos. Y es que Cristiano Ronaldo, pese a que ganó la Liga de las Naciones con Portugal y la Serie A en su primera temporada en la Juventus, no pudo conseguir su tercer galardón 'The Best'... y quizá por ello no se animó a acudir a la gala pese a que la distancia entre Turín y Milán es solo de 141 kilómetros. La justificación a su ausencia, ya faltó a la gala del año pasado en Londres, fueron unas molestias físicas que le impedirán jugar contra el Brescia.

Por tanto dejó sólo a Leo Messi, ganador de LaLiga, Bota de Oro y máximo goleador de la pasada Liga de Campeones, que se quedó con la miel con el premio Puskas al mejor tanto, que recayó en el húngaro Daniel Zsori.

Durante la gala se entregaron también los premios individuales masculinos del año. El de mejor portero fue para Alisson Becker por su espectacular campaña con el Liverpool en Europa y en la Premier League. El de mejor entrenador lo recogió Jurgen Klopp, que se impuso a Pep Guardiola y Mauricio Pochettino. Aprovechó en su discurso para dar las gracias al fútbol.

El 'Fair Play', para Bielsa

FIFA premió a Marcelo Bielsa y al Leeds United con el premio 'Fair Play' por ordenar a sus jugadores encajar un gol después de que sus jugadores hubiesen marcado un gol al Aston Villa en un partido que terminó 1-1 y provocó que el cuadro del rosarino perdiese en la jornada 45 toda opción de ascenso directo. Ambos equipos acabaron en los play-off de ascenso, en el que se repartía la última plaza para la premier League que fue para los villanos y no el histórico cuadro del técnico rosarino. Bielsa no acudió a la gala aunque dejó un discurso en el que recordó la importancia de «educar con los valores», de «asumir las consencuencias» de una decisión basada «en lo justo y no en lo legal». Además el premio a mejor aficionado fue para Silvia Grecco, que narra los partidos del Palmeiras a su hijo Nickollas, invidente y con un cuadro de autismo leve, para vivir juntos las emociones de los partidos.

Fueron los premios anteriores a que se supiera que Megan Rapinoe es la mejor futbolista de la temporada gracias a su aportación a Estados Unidos para revalidar el Mundial jugado en Francia. Se impuso a Luzy Bronze, la lateral de la selección inglesa que había conseguido el de la UEFA gracias a su aportación alpoderoso Lyon, y a Alex Morgan. Todas ellas, junto a la ahora portera atlética Sari van Veenendaal, estuvieron en el primer once femenino de la FIFA, que provocaron que todo el auditorio del Teatro La Scala de Milán se pusiese de pie para ovacionar a las jugadoras, copado por las que llevaron al Lyon a revalidar la Champions League y las americanas que consiguieron un segunda Copa del Mundo consecutiva el pasado verano. Ese éxito permitió a la inglesa Jill Ellis, la primera en tener dos Mundiales, ser elegida como mejor entrenadora de fútbol femenino. Dejó las islas británicas y seguro que nunca pensó que triunfaría como técnico tan lejos.

Uno de los momentos más emotivos de la gala ya que es más habitual saber los integrantes del once ideal del sindicato internacional de futbolistas en el que repitió Sergio Ramos, que estuvo acompañado por sus compañeros de equipo Marcelo, Modric, y Hazard. Junto a todos ellos

La ceremonia contó, además de todos los premiados, con la presencia de Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Dunga, Marco Van Basten, Samuel Eto'o, José Mourinho, Iván Zamorano, Michel Salgado, Sebastián Verón, Esteban Cambiasso, Santiago Solari, Javier Zanetti o Julio Baptista que lucieron elegantes vestidos en traje, en un atuendo muy distino al que los aficionados del fútbol se acostumbraron a verlos todos estos años.

TODOS LOS PREMIADOS EN LA GALA FIFA

-Premio The Best 2019 al jugador de la FIFA

Lionel Messi (ARG) - FC Barcelona

-Premio The Best 2019 a la jugadora de la FIFA

Megan Rapinoe (USA) - Reign FC

-Premio The Best 2019 al entrenador de la FIFA de fútbol masculino

Jürgen Klopp (ALE) - Liverpool FC

-Premio The Best 2019 al entrenador/a de la FIFA de fútbol femenino

Jill Ellis (ING) - Estados Unidos

-Premio The Best 2019 al portero de la FIFA

Alisson Becker (BRA) - Liverpool FC

-Premio The Best 2019 a la portera de la FIFA

Sari van Veenendaal (HOL) - Arsenal / Atlético de Madrid

-Premio a la Afición de la FIFA - Fan Award

Silvia Grecco

-FIFA FIFPro World 11 2019 masculino

Porteros

Alisson Becker (BRA) - Liverpool FC

Defensas

Matthijs de Ligt (HOL) - Ajax / Juventus

Sergio Ramos (ESP) - Real Madrid

Virgil van Dijk (HOL) - Liverpool FC

Marcelo (BRA) - Real Madrid

Centrocampistas

Frenkie de Jong (HOL) - Ajax / FC Barcelona

Eden Hazard (BEL) - Chelsea FC / Real Madrid

Luka Modric (CRO) - Real Madrid

Delanteros

Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus

Kylian Mbappé (FRA) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) - FC Barcelona

-FIFA FIFPro World 11 2019 femenino

Portera

Sari van Veenendaal (HOL) - Arsenal / Atlético de Madrid

Defensas

Lucy Bronze (ENG) - Olympique Lyonnais

Nilla Fischer (SUE) - VfL Wolfsburgo / Linköpings

Wendie Renard (FRA) - Olympique Lyonnais

Kelley O'Hara (USA) - Utah Royals

Centrocampistas

Amandine Henry (FRA) - Olympique Lyonnais

Julie Ertz (USA) - Chicago Red Stars

Rose Lavelle (USA) - Washington Spirit

Delanteras

Marta (BRA) - Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) - Reign FC

Alex Morgan (USA) - Orlando Pride