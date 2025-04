La encrucijada de Mbappé al PSG hace cambiar el paso a Florentino Pérez

Informa al club que no renovará

I. Asenjo Martes, 13 de junio 2023, 01:22 | Actualizado 15:20h.

Kylian Mbappé regresa a la escena, muestra públicamente su divorcio con el PSG y, de paso, abre una nueva temporada del culebrón entre el astro francés y el Real Madrid. Después de que el pasado verano Florentino Pérez acusara al jugador de haberse sometido a presiones políticas y de no ser el mismo tipo con quien alcanzó un principio de acuerdo para reclutarle en el Bernabéu, ahora el astro galo vuelve a las portadas y agita el mercado tras conocerse que la fecha de caducidad de su compromiso con el conjunto parisino es el 30 de junio de 2024.

El prodigio de Bondy, uno de los barrios marginales de París, parece querer forzar a la entidad de orillas de la Torre Eiffel para que lo venda antes de que se marche gratis el próximo año. Según cuenta Le Parisien, el periódico más cercano al PSG, el delantero querría jugar en el Real Madrid este mismo verano. La marcha de Karim Benzema ha acelerado todo, ya que «ha despertado la codicia del campeón del mundo en 2018». Acorde a la información citada, «la ocasión es demasiado buena: reúne sus eternas ganas de jugar en el club más grande del mundo y llegar allí como una estrella del rock».

Nunca negoció su renovación

L'Equipe avanzó este lunes que el delantero internacional había comunicado formalmente por escrito al Paris Saint-Germain que su relación laboral finiquitaría al acabar la próxima temporada y que no ejercería en ningún caso la opción de renovar por un curso más, cláusula que contemplaba el contrato. El propio Mbappé rompió su silencio mediante un comunicado en el que fue más allá y lanzó dos mensajes rotundos que escenifica el divorcio con la entidad que dirige Nasser Al-Khelaïfi: nunca negoció su renovación y el club ya sabía en julio del pasado año de que no seguiría más allá del verano de 2024.

El órdago de Mbappé, casualidad o no, coincide en el tiempo con las palabras que Florentino Pérez dijo sobre él a un aficionado que le preguntó si iba a contratar al atacante: «Voy a ficharlo, pero no este año», contestó el mandatario.

«Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. No aceptaron la oferta porque no querían venderlo. Comunicó al club que se quería ir, pero había que esperar un año. Siempre manifestó que su sueño era venir, pero quince días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y la económica. Tuvo un bloqueo y salió por el lado más fácil», subrayó en junio del año pasado Florentinp Pérez en una entrevista radiofónica.

Condiciona el fichaje de un '9'

Ahora, justo cuando los focos del madridismo están puestos en el 'plan renove' con nombres como Harry Kane o Kai Havertz para la delantera tras la marcha de Karim Benzema al Al Ittihad de Arabia Saudí, el nombre del goleador francés vuelve al escenario de Chamartín. La posibilidad de incluir al deportista este mismo verano y no en 2024 cambiaría por completo la planificación del equipo blanco, que mira con interés la explosión del anhelado fichaje del planeta fútbol.

Según Le Parisien hay cansancio de que el '7' del PSG produzca tanto ruido con su marcha. Ya el año pasado acabó renovando in extremis con el mejor contrato de la historia del deporte. Los de París que han vivido una temporada salpicada de problemas, más allá de la enésima decepción vivida en la Champions, se encuentran en una situación de crisis deportiva que ni todo el dinero que tienen puede resolver. Dejaron marchar Leo Messi sin mucho esfuerzo al Inter Miami y también dijo adiós Sergio Ramos, ahora sin equipo. Neymar tiene ya pie fuera tras una tentadora oferta de la Liga de Arabia Saudita. Marco Verratti podría ser el siguiente, según la prensa francesa.

Todos los caminos parecen conducir a que tarde o temprano Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid, y más después de estos últimos gestos del delantero hacia su club. Si el jugador no reconsidera su postura, no quedará otro remedio que intentar traspasarlo. Eso sí, varios medios aseguran que en caso de que el equipo de los petrodólares decida vender a la estrella de la selección francesa este verano, en ningún caso sería a la entidad del paseo de la Castellana. O que si al final lo hiciera, sería por un precio que superaría los 200 millones de euros. Habría que ver si la amenaza del proyecto qatarí de vetar solo al Madrid termina siendo real.

«No saldrá libre bajo ningún concepto», cita L'Équipe recogiendo fuentes del club propiedad del fondo de inversiones de Catar. El futuro de Mbappé volverá a desatar pasiones este verano, y si su aterrizaje en Madrid se antoja lo más lógico, el atacante tiene nuevas opciones que se abren a lo largo de los días. Cabe destacar que el Manchester United podría pasarse a la bandera catarí, y el jugador formado en el Mónaco sería la estrella que querría el banquero Sheikh Jassim para poner en marcha el nuevo proyecto de los Red Devils, sin duda muy ambicioso. Otra cosa es si el jugador está tentado por el desafío en la Premier League, a día de hoy el mejor campeonato, al menos en cuanto a nivel y cobertura mediática, o si continúa en pie su sueño de jugar en el Real Madrid, tal y como él mismo señaló recientemente a Gillém Balagué, en la BBC: «Nunca se acaba, nunca».

El crack de 24 años, que marcó 41 goles en 43 partidos en todas las competiciones esta temporada, sería libre de negociar y firmar un precontrato con otro club a partir del próximo 1 de enero de 2024 si finalmente decide quedarse en París la temporada próxima. De hecho, en sus últimas declaraciones sobre este asunto -el pasado 28 de mayo tras una gala de premios- eso es precisamente lo que manifestó: «Tengo un año de contrato y lo respetaré. Estaré aquí el año que viene», en referencia a la campaña 2023-2024.