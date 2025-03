El Marbella ficha a Casemiro como nuevo accionista del club

Horas después de celebrar su ascenso a Primera Federación, el Marbella anuncia una sorprendente incorporación para su equipo directivo. Fichan a Casemiro como nuevo accionista ... y pasará a formar parte del consejo de administración, donde ya lidera el también exjugador Esteban Granero.

«He estado en Marbella con mi familia en varias ocasiones y tanto mis hijos, mi esposa y yo estamos enamorados de esta ciudad, con la que queremos estar ligados de por vida», expresa Casemiro, actual jugador del Manchester United, en el comunicado difundido por el club malagueño.

Para entender este movimiento hay que señalar que Casemiro cuenta con una dilatada relación profesional con la empresa que gestiona el Marbella, la agencia Best Of You. La empresa que dirige Óscar Ribot y de la que Granero es director de Estrategias, es la que ha llevado la carrera deportiva de Casemiro desde su llegada al Real Madrid en 2013.

Y ahora, aunque todavía ve lejos su retirada como futbolista, le han animado a formar parte del proyecto deportivo del Marbella. «La confirmación de Casemiro como nuevo miembro del consejo de administración es una oportunidad histórica para que el club siga proyectando su estrategia institucional y deportiva en el fútbol de élite», valora la entidad.

«Con este movimiento el Marbella potencia su hoja de ruta aliándose con un socio estratégico que ayudará desde su experiencia al crecimiento general de nuestra institución. La pasión, liderazgo y sentido de la responsabilidad que siempre han guiado a Casemiro en su carrera profesional son razones más que justificadas por las que desde hoy le abrimos las puertas de nuestra casa», explica el Marbella.