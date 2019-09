Victoria balsámica en Alcorcón Los jugadores celebran uno de los goles con aficionados desplazados a Alcorcón / OPTA El Extremadura consigue por fin sus primeros tres puntos en un partido gracias a los goles de Fran Cruz y de Kike Márquez RAÚL PEÑA Sábado, 28 septiembre 2019, 21:44

El Extremadura se quitó un gran peso de encima con su primera victoria de la temporada. Los tres primeros puntos en un partido llegaron en Alcorcón, donde el Extremadura consiguió media salvación la pasada campaña, en un choque gris de ambos conjuntos, algo plomizo en algunos tramos del partido, pero que se resolvió con una victoria balsámica para los almendralejenses, que ahora vuelven a casa para jugar el martes ante el Elche con otro ánimo.

0 Alcorcón: Dani Jiménez; Paris, Bernardo (Miakushko, min. 78), David Fernández, Bellvís; Dorca, Reko (Sosa, min. 46); Dani Romera, Boateng (Rui Costa, min. 60), Ernesto y Harper. 2 Extremadura Casto; Bastos, Fran Cruz (Pardo, min. 83), Borja Granero, Caballo; Zarfino, Rocha; Pastrana (Ale Díez, min. 77), Nono (Pinchi, min. 70), Kike Márquez y Álex López. Árbitro : Varón Aceitón. Expulsó por doble amarilla a Bellvís en el minuto 88. Amonestó con amarilla al local Dani Romera (min. 34); y a los visitantes Álex López (min. 8), Caballo (min. 55) y Casto (min. 78). Goles: 0-1: Fran Cruz, min. 60. 0-2: Kike Márquez, de penalti, min. 90. Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga SmartBank en el Estadio de Santo Domingo. Unos 3.000 espectadores.

La asistencia y el gol de Kike Márquez fueron claves en el devenir del partido en el Estadio de Santo Domingo. El de Sanlúcar de Barrameda fue clave para que su equipo se llevase la primera victoria del curso, y eso que no fue el mejor partido del Extremadura esta temporada.

Manuel dijo en la previa del choque que su equipo estaba jugando bien, que estaba muy cerca de su primera victoria y que por eso no tenía que cambiar mucho a su equipo. Y así fue. Ni mucho ni poco, el 'once' titular del Extremadura no cambió nada de nada en Alcorcón con respecto al partido del pasado fin de semana ante el Huesca. Manuel siguió confiando en su bloque titular de las últimas semanas, y para ver novedades uno tenía que dirigir su mirada hacia el banquillo, donde volvían a la convocatoria Willy y Sergio Gil.

El comienzo del partido dejó claro que el partido iba a ser igualadísimo entre dos equipos muy parecidos. El propio Fran Fernández, en la previa del choque, admitió que el Extremadura era un rival directo por evitar el descenso, y eso se demostró en el terreno de juego. Ambos equipos, con sus armas, intentaban crear peligro en la meta contraria. Por un lado, Boateng y Dani Romera se entendían muy bien en la línea de tres cuartos del ataque alfarero; mientras que Álex López lo intentaba una y otra vez, pero el delantero azulgrana estaba demasiado solo en el ataque. López bajaba todos los balones al piso, pero la jugada casi que moría ahí, porque el ariete no encontraba a ningún compañero en una situación ventajosa.

La primera clara del partido la tuvo el Alcorcón a los 18 minutos de juego. Más que clara, clarísima. El equipo de Fran Fernández recuperó cerca de su área y puso la directa hacia la meta de Casto. El cuero pasó por Dorca, Boateng y Ernesto antes de llegar a Dani Romera en la frontal del área. El jugador cedido por el Cádiz se colocó y disparó al palo largo, pero Romera no contaba con Casto. El portero de Pueblonuevo del Guadiana realizó una tremenda estirada para tocar el balón y que este se marchase directamente al poste. La ocasión fue clarísima.

A partir de ahí, el partido decayó y las ocasiones en ambas porterías brillaron por su ausencia. Pero la segunda parte comenzó con otros aires, con un Extremadura que apretó un poquito más, pero que no creaba peligro en la meta de Dani Jiménez.

Y entonces el cuadro de Manuel desatascó el choque a balón parado. Pastrana la puso desde el saque de esquina, Kike Márquez, completamente solo en el segundo palo, puso el balón de nuevo en el área pequeña para que Fran Cruz remachase a gol para inaugurar el marcador y poner al Extremadura por delante en el marcador.

El conjunto de Manuel supo defenderse de los ataques del Alcorcón, que fueron varios. Primero David Fernández en un saque de esquina y después Ernesto en una jugada a balón parado tuvieron el empate en sus botas, pero ninguno supo acertar a marcar en la meta de Casto.

El partido llegaba a su fin, el Extremadura tocaba con la yema de los dedos su primera victoria de la temporada… y llegó la tranquilidad. El colegiado señaló, tras consultar la jugada en el VAR, un penalti de Bellvís sobre Pinchi, y el partido llegó a su fin.

Kike Márquez se dirigió con firmeza hacia los once metros, agarró el esférico, lo colocó y marcó desde el punto de penalti el segundo gol de su equipo para certificar la primera victoria de la temporada para el Extremadura. Ahora el conjunto azulgrana ya piensa en el choque ante el Elche del martes en el Francisco de la Hera, donde el Extremadura buscará certificar su mejoría con una nueva victoria en liga.