SEGUNDA El Oviedo no le da opción al Extremadura 01:39 Chuli, de espaldas, durante el partido de este domingo. / J. M. Romero El conjunto de Anquela se muestra muy superior al de Rodri, que necesita afinar en el mercado para incrementar sus prestaciones RAÚL PEÑA Domingo, 20 enero 2019, 22:40

El Extremadura no tuvo opciones de victoria en el Francisco de la Hera ante el Real Oviedo. El equipo de Anquela pasó por encima de los azulgranas, que no crearon mucho peligro en la meta de Champagne. Los de Rodri no fueron capaces con el empate ni por debajo en el marcador, y ven como seguirán una jornada más en los puestos de descenso a Segunda B. Ahora el Extremadura tiene que acertar en el mercado invernal para afrontar la segunda vuelta del campeonato

La noticia de inicio es que no hubo noticia ni en el 'once' inicial ni en la convocatoria. Rodri confió en los jugadores que ha tenido hasta ahora en la plantilla. Así, los recién llegados no entraron ni en la lista del técnico almendralejense -Lolo González no podía jugar por contrato-, por lo que Nando y Fran Cruz tendrán que esperar para hacerse un hueco en el equipo de Rodri. Willy suplió a Enric Gallego en punta de ataque y Chuli cayó a banda en su vuelta al 'once' inicial.

El partido comenzó frenético, lleno de posibilidades para ambos equipos y sin un control claro por parte de los contendientes. Esa locura inicial propició que el Real Oviedo tuviese una de las ocasiones más claras del partido. Mossa se metió hasta la cocina tras superar a Álex Díez y puso un balón raso para Johannesson. El extremo del Oviedo llegó al remate con la defensa y Álvaro Fernández superados, pero no contactó con el esférico y la ocasión se esfumó. El Extremadura respondió con una ocasión parecida -aunque menos clara- en las botas de Kike Márquez que la defensa visitante mandó a saque de esquina.

Y tras el frenesí, llegó la tranquilidad. El partido entró en una fase de stand-by y Álvaro Fernández y Champagne apenas sufrieron los ataques del rival. Pero entonces llegaron los peores minutos azulgranas de la primera parte.

El partido se volvió a reactivar y eso fue malo para el Extremadura. El Real Oviedo pudo poner el primero en el marcador en una contra perfecta de Tejera y Bárcenas, pero la defensa azulgrana desbarató el peligro. Eso sí, en ese saque de esquina el Real Oviedo desarboló la defensa local. Tras un despeje, el balón le cayó a Bárcenas, que puso un centro perfecto al segundo palo. Carlos Hernández le ganó el salto a todos, remató de cabeza al centro del área pequeña y ahí, totalmente solo, apareció Joselu para mandar con la testa el esférico al fondo de las mallas de la portería defendida por Álvaro Fernández.

0 EXTREMADURA UD Álvaro Fernández; Álex Díez, Pardo, Borja Granero, Pomares; Zarfino, Fausto, Olabe (Rennella, min. 65), Chuli (Javi Álamo, min. 73); Kike Márquez (Diego Capel, min. 75) y Willy. 2 REAL OVIEDO Champagne; Carlos Martínez, Alanís, Carlos Hernández, Javi Hernández, Mossa; Tejera, Folch; Johannesson (Boateng, min. 85), Bárcenas (Javi Muñoz, min. 88) y Joselu (Toché, min. 74) gOLES 0-1: Joselu, min. 35. 0-2: Bárcenas, min. 54 ÁRBITRO Domínguez Cervantes. Amonestó con amarilla a los locales Kike Márquez y Fausto Tienza; y a los visitantes Mossa y Carlos Hernández iNCIDENCIAS Estadio Francisco de la Hera. Unos 8.700 espectadores. El delantero Enric Gallego, traspasado al Huesca, presenció el encuentro en el palco del estadio almendralejense

El gol no le sentó nada bien a los de Rodri, que poco después pudieron pagar cara la pasividad defensiva tras encajar el tanto. Johannesson le puso un balón franco a Folch en la frontal del área pequeña. El mediocentro del equipo ovetense llegó solo al remate, pero, con todo a favor para marcar, mandó el balón fuera para la tranquilidad de la parroquia azulgrana.

En el Francisco de la Hera se pedía un paso hacia campo contrario del equipo de Rodri, pero eso no llegó y lo que si apareció en el coliseo azulgrana fue el segundo tanto de los visitantes. Johannesson y Carlos Martínez le hicieron el dos contra uno a Pomares, Martínez centró cómodamente desde la derecha para que Bárcenas, que le ganó la partida a los dos centrales azulgranas, rematase a gol con una buena volea.

Tras el segundo del Oviedo, el Extremadura sí lo intentó con más intensidad, pero no le dio para reducir distancias. Chuli tuvo la más clara, pero pifio el remate ante la presión de la defensa ovetense. Con el paso de los minutos, el Extremadura se diluyó y el Real Oviedo convivió con tranquilidad el resto del encuentro.

Sólo la entrada de Javi Álamo le dio destellos de calidad al ataque azulgrana, pero esto fue insuficiente para que el Extremadura le hiciera siquiera cosquillas al Real Oviedo. El partido murió con el Extremadura sin crear peligro en la meta de Champagne.