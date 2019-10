Un saltador de vallas en la portería pacense Juanjo Garrancho en la pista de atletismo de La Granadilla entre las vallas, su otra pasión además del fútbol. :: PAKOPÍ Juanjo Garrancho fue campeón de España juvenil y oro en los Trials Europeos de atletismo hace cinco años, un futuro prometedor al que renunció por los guantes JAVI PÉREZ Badajoz Miércoles, 2 octubre 2019, 09:00

En La Granadilla se siente como en casa. Le resulta tan familiar como el Nuevo Vivero. Juanjo Garrancho ha vivido hasta su adolescencia entre dos pasiones. El fútbol y el atletismo. Se cruza con el velocista Jota Gaveta, se citan para dar unas vueltas e intercambian impresiones sobre la actuación de Fernando Carro que se acababa de meter en la final de los 3.000 obstáculos del Mundial de Doha. Cuando llega a la pista saluda a Luis Carretero. El atletismo es como una gran familia. Todos se conocen. Y desde que se anunció que el portero irundarra fichaba por el Badajoz, el Club Atletismo Badajoz le abrió sus puertas. Su palmarés en el tartán era de sobra conocido para el grupo de chavales que entrena Carretero. En 2014, Juanjo Garrancho había sido campeón de España juvenil de 60 metros vallas, oro en los Trials Europeos y quinto en los Juegos Olímpicos de la Juventud en China. Cuatro años después recorre el camino inverso de sus abuelos para defender la portería del Badajoz.

Le tocó elegir justo cuando se coronaba como la gran promesa española de las vallas y prefirió los guantes. Ni sus éxitos hicieron declinar la balanza y continuó con su formación en la Real Sociedad. «En su día tuve que tomar una decisión, me decanté por el fútbol y ahora voy al cien por cien con ello. El atletismo lo llevo siempre en el corazón porque es un deporte que lo he vivido desde muy pequeño, toda mi familia siempre lo ha practicado. Tener La Granadilla cerca me gusta porque en cualquier momento me puedo acercar, echar un par de carreras y disfrutar de la pista», explica. El atletismo lo lleva en los genes. Sus padres, Juanjo y Mari Carmen, fueron atletas, ahora son entrenadores, y le transmitieron esa pasión. Su hermana, Marian, también fue otro talento precoz que con 14 años se colgó el bronce en los 60 metros en el Campeonato de España Absoluto en pista cubierta de Valencia en 2004. Juan José Garrancho Méndez (Irún, 22 de junio de 1997) lo practica ahora como hobby. «Cuando se acaba la temporada me gusta hacer unas pasaditas por las vallas y mantener el recuerdo del atletismo». El portero blanquinegro reconoce que le costó dejar las botas de clavos por las de tacos. «En el momento que decides ser profesional tienes que valorar las posibilidades. El atletismo es un deporte muy duro. Todo puede ir bien y si va mal puede ir muy mal. En el fútbol vi la oportunidad de dar pasitos hacia adelante, es un deporte que tiene mucha fuerza y al final entre los dos deportes que me gustaban me decanté por el fútbol», relata.

Salma Paralluelo es un caso parecido al suyo. La futbolista de 15 años del Villarreal y atleta fichada por el Playas de Castellón es campeona del Mundo y de Europa sub-17 con la selección de fútbol y como velocista conquistó el título nacional juvenil y el bronce absoluto de 400 y estuvo en el Europeo de Glasgow. «En su día me dijo Alkiza que todo lo que hiciera si me iba a ayudar que lo hiciese. A Salma hay que darle muchos ánimos y que siga disfrutando porque está siendo un espectáculo en lo que está compitiendo. Le llegará el momento de elegir y lo tendrá complicado», apunta desde su experiencia.

«Tengo compañeros que me han retado a correr unos 50 metros, pero sé que lo van a tener difícil»

Nada más aterrizar en Badajoz, Luis Carretero puso a su disposición el club de atletismo. «Me han abierto las puertas. Me han dicho que siempre que quiera puedo pisar pista con ellos y estoy muy agradecido. Llegar a un sitio donde parece que nadie te conoce y esa ayuda viene bien». Pero la capital pacense no era del todo desconocida para el guardameta blanquinegro. «Mi padre nació aquí y tenía familia en Badajoz. Desde los 4 años no venía y me ha gustado mucho volver», comenta. En estos primeros meses se siente muy cómodo en la ciudad. Sus abuelos paternos son de Higuera de Vargas, pero se trasladaron a Badajoz antes de emigrar como tantos extremeños al País Vasco. «Mi padre se marchó de Badajoz con un año porque mi abuelos se fueron a trabajar en la obra a Irún», cuenta. Así cuando recibió la llamada del Badajoz no lo dudó. El destino le hacía un guiño a los Garrancho Adame. «Estaba en la Real, sabía que tenía que salir y en el último momento me llamó mi representante para comentarme la opción de ir al Badajoz. No lo tuve ni que pensar. Estaba tranquilo porque estaban mis familiares, sabía que iba a estar arropado y aunque hay mucha distancia sabía que iba a estar a gusto». Sus padres ni se lo podían imaginar. «De primeras se sorprendieron, pero les pareció buena idea. Por ahora todo lo que estoy conociendo desde el equipo hasta la ciudad, la gente... todo es muy agradable».

Delante de las vallas era el número uno y ahora en el Badajoz tiene que ganarse el dorsal con el indiscutible Kike Royo. Los dos formados en la Real Sociedad, una cantera de grandes porteros. «La afición le quiere mucho y ya sé que tengo que estar preparado para cuando tenga la oportunidad, aprovecharla, entrenar día a día y seguir disfrutando. Me divierto mucho con él. Los entrenamientos son muy amenos. No hay una rivalidad. Somos compañeros, que es lo más importante». Si en el Badajoz está complicado entrar en el once, en la portería todavía lo es más desbancar a Kike. Aún no ha debutado. «Es esperar el momento. Nunca se sabe lo que puede pasar. Nafti tiene mucho mérito porque tiene muy buenos jugadores y en el banquillo los que se quedan también son muy buenos, a la hora de elegir tiene que ser muy complicado».

¿Y qué hace un saltador de vallas de portero cuando el cambio lógico sería en la banda sorteando rivales? «Tengo compañeros que ya me han retado para correr unos 50 metros. Todavía no lo hemos hecho y no sé quién me podrá ganar. Pero por lo que he vivido en atletismo sé que lo van a tener muy difícil».

Juanjo cree que la derrota no afectará al vestuario. «El equipo está dando la talla. No se pueden ganar todos los partidos y tenemos que ser todos conscientes de ello». Y precisa que este lunes no ha sido diferente a los cinco lunes anteriores. «Veníamos en una buena dinámica de entrenamiento y la idea es seguir dándole continuidad».