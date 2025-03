Xavi: «No nos sale nada»

daniel panero Domingo, 16 de octubre 2022, 19:26 Comenta Compartir

«Nos vamos de vacío. La sensación que tengo es que estamos en una dinámica negativa en la que lo intentamos, tenemos amor propio y lo intentamos hasta el final, pero esto es el fútbol. No nos sale nada. El Madrid ha aprovechado sus momentos y nosotros no», lamentó Xavi tras la derrota ante el Real Madrid. El técnico del Barcelona incidió de nuevo en los errores que tienen al equipo azulgrana contra las cuerdas en la Liga de Campeones y que volvieron a pesar en el duelo frente al eterno rival. «Estábamos muy bien en Liga, pero hay que mejorar la contundencia, la agresividad. Lo habíamos hablado, había que parar contras y en el primer gol nos han pillado en transición», reconoció, recordando la jugada en la que Vinicius le ganó la partida a Sergi Roberto y terminó en el tanto de Karim Benzema.

Ese gol cambió un choque que hasta ese momento era de alternancia para ambos equipos. El Barça tuvo ocasiones antes y después del 1-0, pero esa diana fue determinante para Xavi. «Les hemos tenido muchas veces en el área, pero cuando perdonas en el Bernabéu pasan estas cosas. Era una oportunidad de seguir líderes. No puedo estar contento con casi nada perdiendo 3-1, pero lo positivo es que los que han salido lo han hecho con ganas y hay que intentar sacar cosas positivas», afirmó.

El miércoles el Inter de Milán ya dejó a los azulgrana casi con los dos pies fuera de la Champions, algo que Xavi no cree que influyese en el resultado del partido ante el Real Madrid. «Sin hacer un gran partido hemos tenido nuestros momentos para hacer el empate a uno y el empate a dos», zanjó el entrenador catalán.

Koundé, «decepcionado»

Jules Koundé también atendió a los medios tras el choque y no pudo ocultar la frustración tras perder su primer clásico desde que fichara por el Barcelona. «Estoy muy decepcionado. Creo que no hemos hecho un mal partido, pero en la primera parte fallamos en las transiciones. Cuando no tienen el balón parece que están sufriendo, pero en dos ocasiones te marcan dos goles y tenemos que aprender de esto», aseguró el defensa francés, que reaparecía tras superar los problemas físicos que le impidieron estar disponible las últimas semanas.