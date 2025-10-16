Xabi Alonso agarra su llave inglesa para darle una vuelta de tuerca al Madrid

Con el histórico batacazo sufrido en el derbi celebrado en el Metropolitano como único aunque dolorosísimo manchón en su expediente, el Real Madrid de Xabi ... Alonso afronta la vuelta del segundo parón de selecciones con buenos motivos para sonreír. Siete victorias en ocho jornadas de Liga que le dan dado el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Barça, un pleno en la Champions que le mantiene codo a codo con Bayern de Múnich, PSG, Inter de Milán, Arsenal y Qarabag, veteranos con ánimo redentor, noveles que se han adaptado a las mil maravillas y Mbappé fusilando a diestro y siniestro son algunos de los ingredientes que alimentan el optimismo de los blancos.

Al margen de las lesiones, un calvario recurrente para Carlo Ancelotti que también está comenzando a padecer en sus carnes Xabi Alonso, las piezas parecen ir encajando progresivamente, con una salvedad muy reseñable: Bellingham. Desoxidar la formidable llave inglesa de la que ser valió Carletto para ajustar el engranaje del Real Madrid, especialmente en la deslumbrante primera temporada que completó el '5' de los blancos a su llegada a Chamartín, saldada con dos inolvidables éxitos en la Liga y la Champions y un tercer puesto del británico en la pelea por el Balón de Oro, es el reto más importante que tiene el preparador guipuzcoano de cara al regreso de la Liga y la Champions.

Bellingham se quedó estas dos semanas en la capital de España después de que Thomas Tuchel optase por no incluirle en la lista que el seleccionador inglés facilitó para los duelos que los 'Three Lions' mantuvieron contra Gales y Letonia, el primero de carácter amistoso y el segundo valedero para la fase de clasificación del Mundial 2026. Una doble cita que pilló todavía corto de rodaje al todocampista de Stourbridge.

Tras pasar en verano por el quirófano para solucionar de una vez por todas el problema en el hombro izquierdo que arrastraba desde noviembre de 2023, Bellingham regresó a los terrenos de juego el 20 de septiembre con una participación testimonial en el choque correspondiente a la quinta jornada de Liga que enfrentó al Real Madrid con el Espanyol, pero apenas ha sumado 126 minutos desde entonces y solo ha sido titular en una ocasión, precisamente en el mencionado derbi en el Metropolitano que sirvió para constatar que era demasiado pronto para que asumiese galones. Así vino a reconocerlo Xabi Alonso, quien le dio entrada en la recta final del pleito europeo contra el Kairat Almaty y le concedió un poco más de carrete en la riña liguera frente al Villarreal.

En este último partido, Bellingham ofreció ya algún destello al recuperar el balón en la acción que desembocó en el gol de Mbappé. Fue tras ese duelo cuando el míster del Real Madrid avanzó su propósito de recuperar la mejor versión del '5'. « A la vuelta, con dos semanas más de entrenamiento, va a estar mejor día a día y va a ser importante para la fase de octubre. Ahora tenemos ese tiempo porque se perdió gran parte de la pretemporada», manifestó Xabi Alonso.

No cabe duda alguna de que Bellingham será titular en este Real Madrid de nuevo cuño en el que el despliegue del inglés y su capacidad para llegar desde segunda línea se anticipa capital. El británico está motivadísimo y es de esparar que Xabi Alonso le aliste de inicio el domingo frente al Getafe en el Coliseum.

Un clásico marcado en rojo

Ese partido está marcado en rojo en la agenda del '5' porque servirá como preludio de un clásico en el que espera volver a ser tan determinante como en su primera temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid. Entonces, Bellingham lideró primero el asalto de los blancos a Montjuic con un doblete que certificó la remontada visitante tras el tanto inicial de Gündogan. «Vi muchos clásicos desde el sofá; hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande», señaló tras imponer el 'Hey Jude' de los Beatles en un escenario donde el recital se había abierto al ritmo del 'Start me up' de unos Rolling Stones que se vistieron de azulgrana aquella tarde como parte del acuerdo del Barça con Spotify. Y también resolvió el clásico de la segunda vuelta con un tanto sobre la bocina que consumó una nueva remontada de la tropa que dirigía Carlo Ancelotti.

Desde aquella campaña, Bellingham solo ha coleccionado derrotas en los clásicos, algunas de ellas tan estruendosas como el 0-4 registrado el 26 de octubre del pasado año en el Santiago Bernabéu o el 2-5 que dio meses después la Supercopa de España al Barça en Yeda. En esos cuatro clásicos celebrados a lo largo de la campaña anterior, el inglés pasó prácticamente desapercibido. Pero, tras completar una minipretemporada exprés a lo largo de las dos últimas semanas, el '5' está listo para volver por sus fueros y Xabi Alonso lo tiene claro. Bellingham recuperará los galones que se ganó por derecho propio. La única duda es quién perderá peso en el esquema del tolosarra en beneficio del británico: Arda Güler o Mastantuono.