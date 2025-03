Vinicius y el Valencia caminan sobre ascuas en el Bernabéu

Óscar Bellot Madrid Viernes, 10 de noviembre 2023 | Actualizado 11/11/2023 16:23h. Comenta Compartir

El Santiago Bernabéu se dispone a vivir este sábado un partido de máxima tensión. El episodio racista que sufrió Vinicius el pasado 21 de mayo en Mestalla marca la visita del Valencia al coliseo de Chamartín. Carlo Ancelotti y Rubén Baraja trataron de rebajar el tono en la previa, conscientes de que las cuestiones extradeportivas pueden suponer un elemento de distracción que aleje a sus equipos del objetivo de sumar los tres puntos para mantener la buena dinámica que tiene a los blancos segundos en la tabla y a los blanquinegros mirando a Europa. Pero a nadie se le escapa que cuando el murciano Sánchez Martínez decrete el inicio del encuentro todos los focos apuntarán al '7' de los locales y al medio millar de aficionados ches que se ubicarán en los asientos reservados para la hinchada visitante.

«Habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros», recordaba el Valencia en una carta remitida a los 579 fieles del club del murciélago que adquirieron su entrada para un choque de alto voltaje. La entidad del Turia les instaba a rebelarse contra quienes tildaron de racista a la parroquia de Mestalla a raíz de la bronca desencadenada en el recinto levantino en aquel pleito correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Liga 2022-23 que tuvo repercusión planetaria después de que Vinicius escuchase cánticos racistas, se revolviese contra la grada y acabase siendo expulsado por agredir a Hugo Duro. La misiva del Valencia aludía, sin citarlos, tanto a Ancelotti, que se disculpó posteriormente por generalizar en sus acusaciones, como a Vinicius, que las reafirmó en sede judicial.

El fluminense afrontará una nueva prueba de fuego en una semana en la que viene de marcar y asistir en la Champions, y en la que Ancelotti volvió a romper una lanza por su pupilo. «La actitud de Vinicius ha mejorado muchísimo», aseguró Carletto en la previa del duelo frente al Braga. «No hemos hablado de este tema, sino del Valencia que es un equipo con intensidad», indicó este viernes el italiano cuando le cuestionaron en sala de prensa si había tenido un aparte con el '7' para evitar que vuelva a crisparse ante el Valencia.

El preparador de Reggiolo no recupera finalmente a Bellingham, al que dio descanso el miércoles para proteger el hombro izquierdo que el inglés se dañó contra el Rayo y que se entrenó con aparente normalidad este viernes, pero que sin embargo sufre un cuadro de inestabilidad anterior que le apartará del duelo.

Arda Güler vuelve a la enfermería

Tampoco está a disposición de Ancelotti Arda Güler. El turco sufre una rotura en el cuádriceps de la pierna derecha que le mantendrá alrededor de un mes en el dique seco y prolonga así el calvario que vive desde que fichó por el Real Madrid. Es la tercera lesión que encadena el otomano, quien aún no ha debutado y hace evocar los nombres de Robert Prosinecki o Jonathan Woodgate, figuras de cristal que pasaron sin gloria por la capital española. Ancelotti mantiene que en el club no existen dudas sobre su futuro, pero la situación preocupa porque, como reconoció el técnico, Güler está «deprimido».

El ex del Fenerbahçe es una de las siete bajas que tiene Ancelotti, quien tampoco contará este sábado con Rüdiger, por sanción, ni con Courtois, Militao, Ceballos, Tchouaméni y Kepa, por lesión. La baja del cancerbero vasco concederá una nueva oportunidad a Lunin, sobresaliente ante el Braga y que tratará de dar continuidad frente al Valencia a la gran racha del Real Madrid en el Bernabéu. Desde que Barrenetxea batiese a Kepa en la visita de la Real Sociedad a mediados de septiembre, los blancos no han vuelto a ver pulverizada su portería, lo que eleva a 535 minutos la cuenta del blindaje. Fran González y Diego Piñeiro cubrirán las espaldas de Lunin en una lista con otros dos 'mirlos': el zaguero Edgar y el centrocampista Nico Paz.

Juventud es precisamente lo que rezuma este Valencia al que Baraja ha devuelto la ilusión apostando por los noveles. El vallisoletano ha dado vuelo a Mosquera, Fran Pérez, Javi Guerra o Diego López, valores procedentes de la fértil cantera che que, junto a la buena adaptación de Pepelu o Sergi Canós, han servido para darle impulso a un equipo que el curso pasado salvó la categoría en la última jornada.

La Quinta del Pipo no pierde en Liga desde el 1 de octubre y aspira a dar la campanada en el Bernabéu, donde el Valencia no gana desde 2008. Baraja, que salió desde el banquillo aquella tarde, confía en que el litigio de este sábado discurra por cauces pacíficos. «Nuestro planteamiento es ir a un partido, no a una guerra. No vamos a llevar ni escudo ni casco», arguyó el técnico, que tiene las bajas por lesión de Amallah, Almeida, Alberto Marí y Diakhaby. Que así sea.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Rodrygo, Joselu y Vinicius.

Valencia: Mamardashvili, Thierry Correia, Mosquera, Paulista, Gayà, Pepelu, Fran Pérez, Sergi Canós, Javi Guerra, Diego López y Hugo Duro.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: DAZN.