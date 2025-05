Vinicius regresa a la isla de las tentaciones

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 12 de abril 2024, 10:23 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

La última vez que Son Moix vio sobre el verde al Real Madrid, el Mallorca habilitó una exitosa encerrona sobre Vinicius dentro y fuera del campo en la que el equipo de Carlo Ancelotti perdió la batalla y se despidió por aquel entonces de una Liga que puede decidirse en los próximos siete días. Los que distan entre el encuentro que este sábado (18:30 horas/ DAZN) disputan en el archipiélago Mediterráneo ante un rival incómodo y que llega del desconsuelo por la derrota en la final de la Copa ante el Athletic, al Clásico contra el Barça, solo cuatro días después de la batalla del Etihad ante el City en Champions.

Aquel citado duelo en la isla terminó siendo una pesadilla para el delantero brasileño, convertido en la bandera de la lucha contra el racismo, y que en territorio balear sufrió uno de los hasta ahora 18 ataques racistas denunciados en distintas fiscalías especializadas en delitos de odio, juzgados de instrucción y la comisión antiviolencia.

«Me insultan porque soy importante y de raza negra», dijo fluminense de forma telemática ante un Juzgado de Palma tras el hostil partido en el que recibió hasta diez faltas. Ningún jugador había cobrado tanto en la Liga desde 2005, tiempo en el que Opta empezó sus registros. Supusieron un tercio de las 29 infracciones que le señalaron al Mallorca, actual quinto equipo de las cinco grandes ligas europeas que más faltas comete con una media de 15.3 por encuentro y conocedor de que su tierra se le atasca de mala manera al Madrid.

Aquel plan de Javier Aguirre, con Maffeo y Raíllo como grandes protagonistas y enemigos del 7 brasileño, dio frutos para un conjunto que viene ahora del desconsuelo por la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Le toca al estratega mexicano volver al enchufar a sus futbolistas, en plena lucha por la permanencia en la liga, con otro encuentro duro físicamente ante un rival que pide oxígeno a gritos y que viaja al archipiélago Mediterráneo con la cabeza puesta en el trascendental partido en el Etihad Stadium del próximo miércoles en la Liga de Campeones.

El pasado plan de Javier Aguirre, con Maffeo y Raíllo como grandes protagonistas y enemigos del 7 brasileño, dio frutos para un conjunto que debe olvidar cuanto antes la cruel noche sevillan de La Cartuja . Le toca al estratega mexicano, que cuenta con una plantilla fiel a sus ideas, donde la intensidad y el orden son innegociales, volver al enchufar ánimo a unos futbolistas en plena lucha por la permanencia, con otro encuentro que se presupone intenso físicamente, ante un rival que pide oxígeno a gritos y que visita al club bermellón con rotaciones y la mente en la Liga de Campeones.

Salvaguardar a Bellingham

«El equipo físicamente está muy bien, no tenemos problemas en este sentido», destacó el de preparador de Reggiolo después de reconocer que ante los pupilos de Pep Guardiola el equipo aguantó bien «hasta que empezó a faltar energía». No mencionó a futbolista alguno, pero sí que es cierto que el técnico esperaba en el Bernabéu más de jugadores como Vinicius y Jude Bellingham, al que defendió a capa y espada después de ser foco de las críticas por su discreta actuación ante los ingleses y el bajón en sus cifras -17 tantos con el equipo en 2023 y solo tres en lo que llevamos de 2024. «Lo que ha bajado son los goles, que era una sorpresa. Ahora hace su trabajo de interior. No ha descendido su rendimiento. Volverá a marcar», confió el italiano, quien dijo tener a toda su plantilla disponible, «incluido a Eder Militao».

El central, que acaba de salir de una grave lesión y apenas jugó unos minutos ante el Athletic en la última jornada, podría ser la principal novedad en un once en el que Rodrygo volverá a jugar por la izquierda, costado que hace más feliz al goleador paulista, en un partido que se antoja una final para los objetivos de los dos contendientes.

Si la Champions se ha enrevesado, Ancelotti no quiere que también se complique el torneo doméstico en el momento más inesperado, y más teniendo en cuenta el momento de resurrección en Can Barça. Eso sí, pocas ciudades de Primera pueden presumir de haber visto caer a los de Chamartín en tantas ocasiones:11 tropiezos a lo largo de su historia. «No vamos a tener muchas ocasiones, pero la que tengamos hay que meterla», reflejó confiado Aguirre.

Alineaciones probables

RCD Mallorca: Rajkovic; Copete, Valjent, Raíllo; Lato, Samú, Giovanni; Dani Rodríguez, Darder; Larin y Muriqi.

Real Madrid: Lunin; Fran García, Nacho, Militao, Lucas Vázquez; Tchouaméni, Modric, Bellingham, Valverde; Vinícius y Rodrygo.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano)

Hora: 18:30 | Son Moix

Televisión: DAZN