Vinicius: «Si me enfrento solo al racismo, el sistema me aplastará» El brasileño reflexiona sobre la xenofobia en el fútbol en una entrevista a L'Equipe y reclama más implicación de las instituciones en este sentido

Colpisa Viernes, 13 de octubre 2023, 19:41 | Actualizado 19:55h.

Vinicius sigue decidido a convertirse en una figura pública contra el racismo. El brasileño se sinceró en una extensa entrevista al diario francés L'Equipe y reflexionó sobre la xenofobia en el fútbol y su implicación en la lucha contra esa lacra a raíz de los episodios a los que se ha tenido que enfrentar sobre un terreno de juego.

«Sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de manera flagrante e importante. Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno es para hacer feliz a la gente. Y un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar. Aprendí mucho sobre el racismo. Cada día sé más. Es un tema realmente complejo», señala el atacante del Real Madrid, en referencia a aquel episodio racista en Mestalla que superó ampliamente las barreras del fútbol y llegó incluso a instancias diplomáticas.

«Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes de este hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Ya había hablado con LaLiga para decir que esto tenía que cambiar. No me escucharon. Me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar. Personalmente sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas», recuerda el carioca en referencia a una lucha que pretende impulsar aunque consciente de que necesita apoyo en su camino.

«Si me enfrento solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará. Cuando estamos todos juntos, cuando personas importantes tocan el tema, como el presidente de Brasil, como el presidente de la UEFA, como Kylian (Mabppé), como Neymar, grandes jugadores, como Rio Ferdinand, que siempre me escribe y que está conmigo en esta lucha, eso necesariamente tiene más peso», añade Vinicius, consciente de la necesidad de involucrar a amplios sectores del fútbol en pos de un propósito común.

«Sobre todo creo que ya estamos haciendo muchas cosas los jugadores y que a las ligas les toca hacer su trabajo. ¿En Valencia todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y el próximo partido pueden jugar con normalidad? ¿Con su público, sin perder puntos, sin sanción? El cambio llegará por ahí. Creo que hay que actuar para que los racistas tengan miedo de decir cosas que puedan afectarme a mí, pero también a sus vidas. La gente necesita entender», incide el madridista en su idea del papel preponderante de las instituciones en la condena del racismo en el fútbol.

«Solo quiero tener tranquilidad para jugar y saber que no me van a insultar en el campo porque soy negro. Que un espectador me insulte porque marqué, vale. Puede insultarme sin faltarme el respeto. Puede silbarme todo el partido. Me da igual. Cuando se trata de racismo, es otra cosa», concluye el jugador brasileño, que también pretende diferenciar entre la tensión propia de la rivalidad y los insultos de carácter racista.