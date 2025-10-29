Vinicius pide perdón a sus «compañeros, club y presidente», pero se olvida de citar a Xabi Alonso

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:44 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Vinicius ha hecho propósito de enmienda tras la airada reacción que tuvo el pasado domingo cuando fue sustituido en el clásico. Tres días después de protagonizar una monumental salida de tono que dio la vuelta al mundo, el extremo brasileño del Real Madrid asumió su culpa y pidió perdón al madridismo, a sus compañeros, al club de Chamartín y a su presidente, Florentino Pérez, por un comportamiento que dejó en muy mal lugar al '7'.

«Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente», señaló Vinicius en un mensaje en el que no citó expresamente a Xabi Alonso, con quien limó asperezas durante el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid este miércoles.

«A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa», argumentó Vinicius en una nota en la que prometió «seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid», tal y como, enfatizó, ha hecho «desde el primer día».

El mensaje de Vinicius se produjo tras el regreso a los entrenamientos después de dos días libres que el futbolista aprovechó para disfrutar con su pareja, Virginia Fonseca, en Mónaco. Fue una vez pasadas esas dos jornadas de asueto cuando se llevó a cabo el esperado reencuentro entre el brasileño y Xabi Alonso tras un desaire que levantó enorme polvareda.

Encuentro constructivo

El cara a cara entre ambos sirvió para rebajar las llamas de un incendio que amenazaba con quedar fuera de control. Lejos de sancionar al brasileño, quien, cabe recordarlo, es uno de los cuatro capitanes que tiene el Real Madrid, el club de Chamartín había dejado el asunto en manos del técnico al considerar que lo ocurrido era un problema que debía resolverse en el vestuario, sin intervención presidencial de por medio, aunque es de suponer que Vinicius debe haber recibido algún toque de atención por parte de la entidad que preside Florentino Pérez.

Mientras la lluvia arreciaba sobre Madrid, Vinicius y Xabi Alonso repasaron en la Ciudad Deportiva de Valdebebas lo ocurrido en el minuto 72 del partido ante el Barça. Fue entonces cuando, cabreado al ver su dorsal en el cartel de cambios en el momento en el que Rodrygo se aprestaba a saltar al césped, Vinicius se marchó del rectángulo de juego dejando una estampa que provocó un revuelo mayúsculo. «Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy», espetó el fluminense, según DAZN, mientras abandonaba el césped y enfilaba el túnel de vestuarios, donde se refugió hasta que Luis Llopis, preparador de porteros del Real Madrid, intercedió para que regresase al banquillo y presenciase desde allí el resto del duelo con el Barça.

Para entonces el culebrón ya había dado la vuelta al mundo, poniendo de manifiesto una tirantez entre Vinicius y Xabi Alonso que viene de lejos. De los 19 partidos que ha dirigido el guipuzcoano desde que recaló como técnico en el Real Madrid, Vinicius solo ha disputado cuatro completos y ha sido sustituido antes del minuto 75 en siete ocasiones. Además, ha sido suplente en tres encuentros en lo que va de curso, lo que evidencia una pérdida de estatus respecto a campañas anteriores que tiene disgustado al '7' del Real Madrid.

Lejos del cariño al que le tenía acostumbrado Ancelotti, Vinicius siente una actitud distante por parte de Xabi Alonso, quien tras el clásico ya avanzó que hablaría con Vinicius a su debido momento. Esa charla tuvo lugar este miércoles, cuando Vinicius, ya más tranquilo y aconsejado por su entorno, se mostró con un espíritu conciliador que permitió desarrollar un constructivo cara a cara con el técnico.

El deseo de Vinicius, tal y como expresa en su comunicado, es seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid y ser uno de los puntales del proyecto que comanda Xabi Alonso, alejando, al menos de momento, los rumores que le situaban fuera del club de Chamartín si no cambiaban las tornas con el preparador vasco. La disculpa, en privado y en público de Vinicius, supone el primer paso a la hora de intentar reconducir la relación entre ambas partes, aunque queda por ver si el conflicto está definitivamente resuelto o vuelve a abrirse la herida.