El Real Madrid pierde la mano en La Cerámica

Óscar Bellot Madrid Sábado, 7 de enero 2023, 01:00 | Actualizado 21:25h. Comenta Compartir

El Real Madrid afronta este sábado en La Cerámica un complicado duelo, a solo cuatro días de la Supercopa de España, en la que el vigente campeón de Europa y de Liga se enfrentará el próximo miércoles al Valencia en la primera semifinal. En un escenario que no se les da nada bien a los blancos y frente a un Villarreal en buena dinámica y en crecimiento, el colíder de la Liga tiene la posibilidad, al menos durante un día, de alcanzar la cabeza del campeonato en solitario. Sin embargo, tras sufrir en la Copa ante el Cacereño con la unidad B, el rival de la primera jornada liguera del año es de cuidado y el Submarino Amarillo amenaza con empañar la trayectoria madridista y golpear sus aspiraciones. Por ello, Carlo Ancelotti apostará por su equipo de gala, solo trastocado por la ausencia del lesionado Carvajal, para sumar tres puntos en un partido que el técnico italiano vaticina como «muy abierto».

«Para ganar al Villarreal hay que sacar lo mejor», reconoció este viernes Ancelotti, cuyo equipo, aunque muy poderoso en todas sus líneas, sigue ofreciendo dudas defensivas, especialmente en el centro de la zaga, cuando el Real Madrid tendrá que minimizar el peligro que representa Gerard Moreno, escoltado por dos extremos con mucho desborde como son Samu Chukwueze y Yéremy Pino. La gran novedad del Villarreal estará sin embargo en la portería, ya que tras el traspaso de Gerónimo Rulli al Ajax será el veterano Pepe Reina quien ocupará la meta del Villarreal, después de que el argentino haya convertido a su equipo en el segundo menos goleado de la Liga, solo superado por el Barça.

Sin embargo, es el Real Madrid el conjunto más goleador de la competición, con más del doble de tantos que el Villarreal (35 frente a 17), y para intentar reafirmarse en terreno tan difícil vuelve a disponer de Benzema y Vinicius, La única duda de Ancelotti es dar la titularidad a Rodrygo para acompañar arriba al francés y a su compatriota brasileño o apostar por Fede Valverde, lo que se antoja más probable para reforzar el medio campo madridista con mucho más físico, aparte de que el uruguayo dispone de un disparo lejado temible.

Sea como fuere, con un tridente en ataque o cuatro jugadores en el centro del campo, es un examen de altura para el Real Madrid, que en sus cinco últimas visitas a La Cerámica solo ha podido sumar empates y ahora se enfrenta al equipo de Quique Setién pensando también en la Supercopa, aunque Ancelotti insista en que ahora solo toca la Liga y ya habrá tiempo para dedicar el cuerpo y la mente al torneo de Arabia Saudí. Con su once tipo y la importancia del choque, la desgana que demotró el Madrid ante el Cacereño, hasta que le salvó precisamente Rodrygo, no puede volver a repetirse si los blancos no quieren ceder en su pelea directa ante el Barça, al que superarán en la tabla la noche de este sábado con un punto que, según se desarrolle el encuentro en La Cerámica, pudiera hasta darse por bueno para los intereses merengues, aunque significase un paso atrás.

Nueva identidad

El Villarreal es un adversario al que Quique Setién, más ofensivo que Unai Emery, está intentando dotar de una nueva identidad que se pondrá a prueba ante el defensor del título y colíder, ahora que el Submarino atraviesa un buen momento, especialmente de confianza. El Villarreal siempre se crece ante su afición en su estadio y La Cerámica estará este sábado a reventar para un enfrentamiento que promete mucho, dada la trayectoria ascendente de los locales y que la mayoría de titulares madridistas descansaron en Cáceres para iniciar el desafío que se les presenta a los blancos en este inicio de año, con el regreso a la Liga en vísperas de la Supercopa.

«El reto del año es intentar igualar lo que hemos hecho en 2022, intentar repetirlo e incluso mejorarlo», reconoce Ancelotti, que ha trasladado a sus jugadores la trascendencia de un duelo de alto nivel, con el Madrid obligado a cambiar el chip contra un Villarreal que está muy cerca de los puestos europeos y daría un golpe en la Liga en caso de victoria. Ahora son todos los mejores, después del pobre papel de los menos habituales en la Copa, los que están obligados a reinvindicarse y permitir que su entrenador cumpla el deseo de su técnico, tan poco partidario de hacer rotaciones en el campeonato liguero, y mucho menos cuando el enemigo amenaza tanto. Al menos en teoría.

Alineaciones probables: Villarreal: Reina, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Capoue, Parejo, Coquelin, Chukwueze, Gerard Moreno y Yéremy Pino.

Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius.

Árbitro: Soto Grado (Riojano).

Incidencias: La Cerámica. 16:15 h. (Movistar LaLiga).

Por sexta temporada consecutiva, el Real Madrid regresa del Estadio de la Cerámica con el morro torcido. Los goles de Yéremy Pino y Gerard Moreno dieron a un exuberante Villarreal su tercer triunfo seguido en Liga a costa del equipo de Carlo Ancelotti, energético y batallador en una refriega de ritmo trepidante, pero que se vio penalizado por dos lances desafortunados de sus zagueros.

El primero, una imprudencia de Mendy, abrió el camino al cuadro groguet, enorme de principio a fin. El segundo, una mano de Alaba que los vigentes reglamentos convierten en un penalti que no tendría cabida en el fútbol clásico, le permitió despejar el suspense que dos minutos antes había aportado Benzema a resultas de otra pena máxima solo explicable desde el punto de vista del modernismo arbitral.

La derrota de los blancos en un territorio hostil para sus intereses como pocos supone un paso atrás para el vigente campeón, que perdió la oportunidad de meterle presión al Barça en una jornada en la que el bloque de Ancelotti confiaba en sacar provecho de la complicada visita de los azulgranas al Metropolitano, y lanza al Submarino Amarillo, cuya dinámica ascendente desde la llegada de Quique Setién le tiene ya en puestos europeos.

Villarreal Reina, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno (Pedraza, min. 72), Parejo, Coquelin (Trigueros, min. 88), Baena, Chukwueze, Gerard Moreno (Danjuma, min. 88) y Yéremy Pino (Morales, min. 80). 2 - 1 Real Madrid Courtois, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy (Rodrygo, min. 63), Tchouaméni (Lucas Vázquez, min. 63), Modric (Camavinga, min. 70), Kroos, Valverde (Asensio, min. 82), Benzema y Vinicius. Goles: 1-0: min. 46, Yéremy Pino. 1-1: min. 59, Benzema, de penalti. 2-1: min. 62, Gerard Moreno, de penalti.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Pau Torres, Albiol, Baena, Reina y Camavinga.

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga, disputado en el Estadio de La Cerámica ante 21.088 espectadores.

Ancelotti restañó la ausencia de Carvajal desplazando a Militao al lateral derecho dentro de un once en el que abundaban las piernas frescas gracias al descanso que el italiano concedió a la mayor parte de sus pretorianos en Copa. Oxígeno extra que alentó un litigio descamisado. Porque el Villarreal, pese a la baja de última hora de Capoue por molestias musculares, irrumpió con el cuchillo entre los dientes.

Aplicado en la presión frente a un visitante algo destemplado en la salida, el conjunto groguet avisó enseguida con una acción de tiralíneas culminada por Coquelin con un taconazo que se estrelló contra la madera. Preso de ciertas dudas en fase defensiva, el Real Madrid amenazaba en cambio en la ofensiva. Un pase con el exterior de Modric retó a Vinicius con Reina, cargado de galones tras la venta de Rulli. El carioca superó la salida del arquero cruzando el remate, pero Albiol salvó los muebles.

Eléctricos y verticales, los contendientes proponían un toma y daca constante. Disfrutó en dicho escenario de una buena ocasión Militao, incisivo en la colada pero lento con el estoque, lo que permitió corregir a tiempo a Yéremy Pino. Pidió su turno de réplica el canario a renglón seguido a pase de Gerard Moreno, mas Courtois le cerró todas las vías.

La disposición del pleito ofrecía también terreno propicio para francotiradores como Baena, cuyas salvas desde la frontal sembraban el pánico en un Real Madrid más reactivo que propositivo. Los blancos crecían, sin embargo, a la contra, y así generaron una ocasión pintiparada en las botas de Vinicius que desbarató Reina. Donde no llegaba el cancerbero lo hacía Albiol, otro viejo rockero con cuerda infinita.

Al suculento menú futbolístico en La Cerámica solo le faltaba el condimento de los goles. Lo encontró nada más regresar de la caseta. Un error en la entrega de Mendy permitió al Villarreal lanzar a Gerard Moreno, que cedió a Yéremy Pino para que el extremo superase a Courtois.

Castigado a raíz de otra perezosa entrada al césped, el Real Madrid se lanzó a por el empate a riesgo de desguarecerse frente a un Villarreal chispeante en transición. Una internada de Vinicius despejó la ruta a Benzema en el corazón del área. Foyth abortó bajo palos el franco remate del '9', pero el VAR percibió una mano del argentino en la pugna previa con Vinicius y el lionés no pestañeó desde los once metros.

El flamante campeón del mundo con la Albiceleste se desquitó pronto. Porque en el siguiente avance el balón golpeó en la mano con la que Alaba acababa de apoyarse sobre el césped. El austríaco no tenía otra intención que levantarse, pero Soto Grado señaló el punto de castigo y Gerard Moreno ajustició engañando a Courtois.

Reconfiguró sus tropas Ancelotti alistando a Lucas Vázquez y a Rodrygo, devolviendo a Militao al eje de la zaga y situando a Alaba como carrilero zurdo. Acudió también a Camavinga como revulsivo para un encuentro sin semáforos rojos. Rodrygo tuvo el empate tras un centro llovido de Valverde, pero cruzó demasiado en posición forzada y su remate no cogió puerta. Parecida fortuna corrió un disparo esquinado de Vinicius que perseguía el palo largo, con el Real Madrid ya volcado.

Ordenaron zafarrancho de combate los blancos, que acabaron con cuatro delanteros mientras el Villarreal aprovechaba su falta de abrigo en busca de la sentencia. Ni una cosa ni otra se produjo y el marcador no se movió más en un enfrentamiento tremendo del que el Madrid salió perdiendo la mano.