El último día de magia de Jesús Navas

Jesús Navas, una de las máximas leyendas del fútbol español y del Sevilla, disputó su último partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la que ha sido su casa durante más de dos décadas, con una victoria frente Celta de Vigo. A sus 39 años pone fin a 21 años de carrera repleta de logros el eterno Duende de Los Palacios. Se despide del club que lo vio crecer, dejando atrás un legado impresionante con 703 partidos oficiales y una huella imborrable en la historia sevillista.

En un encuentro lleno de emoción, el Sevilla rindió homenaje a Navas con un tifo que decía «El orgullo de Nervión» y dos imágenes de él: una de su época en la cantera y otra besando el escudo del club. Ambos equipos realizaron un pasillo en su honor, y Navas salió al campo acompañado de sus hijos mientras sonaba el himno. Al entrar, lo esperaban sus padres y su esposa, y el estadio estalló en aplausos, lo que hizo que el capitán sevillista se emocionara y comenzara a llorar. En ese momento posó con los ocho trofeos que ha ganado con el Sevilla, luciendo una camiseta con el logo del escudo con la palabra leyenda y el dorsal '16'.

Antes del inicio del partido, Navas realizó el saque de honor junto a sus hijos mientras el Sánchez-Pizjuán coreaba su nombre: «Navas, Navas». Durante el partido jugó como extremo y ofreció varios centros peligrosos. En el minuto 69 llegó el momento de su despedida: fue sustituido entre lágrimas, abrazado por sus compañeros. Mientras recorría el campo, besó el centro del terreno de juego y se despidió de todos los sectores del estadio. En el banquillo, continuó llorando y se llevó la mano a la cadera, señalando la razón de su retirada.

Problemas físicos

El 30 de diciembre llegará su despedida oficial con un acto en el Sánchez-Pizjuán, donde Jesús Navas recibirá un homenaje lleno de emociones y sorpresas, un merecido tributo al cariño y respeto que ha cosechado a lo largo de su exitosa carrera, acompañado de las personas que lo han apoyado en los 943 encuentros de su trayectoria. Antes de ese evento, Jesús Navas podría disputar su último partido el próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu.

A sus 39 años, Navas se ve obligado a decir adiós debido a los problemas físicos que le impiden seguir al nivel profesional al que ha acostumbrado durante toda su carrera. «La cadera no me deja seguir», confesó el jugador, quien señaló que, en el pasado, no solía tener problemas para jugar cada tres días, pero que en los últimos años, tras los partidos, apenas podía moverse. Según sus propias palabras, si no fuera por esos inconvenientes, habría intentado seguir hasta el final de la temporada. Sin embargo, reconoció que continuar en esas condiciones podría poner en riesgo su salud: «Me veo obligado a marcharme, aunque, siendo sincero, no me siento aún preparado para dejar el fútbol», añadió.

Jesús Navas debutó profesionalmente en el Sevilla, destacándose rápidamente por su velocidad y destreza en el regate. Desde muy joven, logró ganarse un lugar en el primer equipo y fue fundamental en los primeros éxitos internacionales del club, como la conquista de la Copa de la UEFA en 2006 y 2007. Su talento le permitió dar el salto al Manchester City en 2013, donde continuó brillando. Durante su etapa en Inglaterra, ganó una Premier League y varias copas nacionales, consolidándose como un jugador de élite en el fútbol europeo.

Regreso y gloria

En 2017, Jesús regresó al Sevilla, su hogar, donde asumió el cargo de capitán y se erigió como un referente tanto dentro como fuera del campo. En su segunda etapa en el club amplió su palmarés con más títulos, destacando la Europa League de 2020. Su entrega y amor por el Sevilla lo llevaron a romper el récord de más partidos oficiales disputados en la historia del club, superando al mítico Pablo Blanco, quien jugó 415, por los 703 de Navas. Además, se consolidó como el jugador más laureado del Sevilla, con un total de ocho títulos conseguidos a lo largo de sus dos etapas en el equipo.

El Duende de Los Palacios también dejó una huella imborrable en la selección española, siendo pieza clave del equipo que conquistó el Mundial de 2010, las Eurocopas de 2012 y 2024, y la Liga de Naciones en 2023. Con cuatro trofeos, Navas se convirtió en el jugador con más títulos con La Roja y el único futbolista en la historia en lograr la 'triple corona', al ganar todos los títulos que ha logrado la selección. Con 57 apariciones internacionales, culminó su etapa con la selección disputando la final de la Eurocopa 2024, donde España venció a Inglaterra 2-1, poniendo el broche de oro a su carrera internacional.

El sevillano ha sido mucho más que un talento excepcional; ha sido un verdadero ejemplo de resiliencia. A pesar de los desafíos que enfrentó, como su crisis depresiva en 2005 que le impidió disputar un Mundial sub-20 y lo llevó a abandonar una concentración del Sevilla, Navas siempre mostró fortaleza mental. Con el apoyo de su entorno, incluyendo figuras clave como Monchi y el difunto José Antonio Reyes, logró superar las dificultades y continuar compitiendo al más alto nivel, convirtiéndose en un modelo de perseverancia y superación.