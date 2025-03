Courtois se pierde el clásico

Amador Gómez Madrid Viernes, 14 de octubre 2022, 13:06 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Aunque el Real Madrid aún no ha confirmado la ausencia de Thibaut Courtois para el clásico, el guardameta belga no podrá defender la portería del equipo blanco en el clásico del domingo en el Bernabéu. La ciática que sufre Courtois desde el pasado 2 de octubre y que le ha impedido disputar los últimos cuatro partidos también le dejará fuera del Real Madrid-Barcelona, porque aunque continúa evolucionando en su recuperación, sigue con dolores y el tiempo juego en su contra. Aunque Courtois había mejorado en los últimos días y Carlo Ancelotti confiaba en que estuviese disponible para el primer clásico de la temporada, el Real Madrid no quiere arriesgar con una lesión tan traicionera, que podría incluso complicar el estado físico del guardameta con vistas al Mundial de Catar que comienza en poco más de un mes.

Courtois, que este viernes no se ejercitó con el grupo en Valdebebas, aunque el Real Madrid informó que posteriormente sí saltó al césped para tocar balón y realizar algunas paradas, lleva dos semanas sin entrenamiento específico de portero, por lo que no está en condiciones de afrontar un duelo de tantísima exigencia, y frente al delantero más en forma de la Liga, Robert Lewandowski. «Tratándose de un puesto especial como es el de portero, y tan determinante, yo no me la jugaría si no estuviese al 90% por lo menos», reconoció este viernes el exmadridista y actual embajador de LaLiga, Fernando Morientes.

El Real Madrid ha descartado que la afectación en el nervio ciático que sufre Courtois sea consecuencia de una hernia discal, pero no ha mejorado con tanta rapidez como se esperaba en principio y tanto el club como el futbolista han decidido no forzar con su reaparición. Por tanto, será el ucraniano Andriy Lunin quien defenderá la meta del campeón de Liga y de Europa después de haber disputado los encuentros ante Osasuna, Getafe y el doble en la Champions contra el Shakhtar. Frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez Lunin consiguió dejar a cero la portería del Madrid por primera vez esta temporada en el campeonato liguero.

El club merenque ya no se marca plazos con el regreso de Courtois, ya que su evolución se seguirá «día a día» y solo volverá a los terrenos de juego cuando esté plenamente recuperado. Hasta el momento ha estado trabajando con los fisios y ejercitándose en el gimnasio y la piscina, pero sus sensaciones siguen sin ser las adecuadas para estar en el clásico. Finalmente, tendrá que ceder su puesto al joven Lunin, que ha ido cogiendo experiencia y confianza en los últimos encuentros y disputará el primer clásico de su carrera. Para Lunin será una prueba de fuego, contra el equipo más goleador de la Liga, con 20 tantos del Barça en ocho partidos y casi la mitad (nueve) marcados por Lewandowski. Al guardameta ucraniano se le reprocha no salir bien por alto, precisamente una de las muchas virtudes que exhibe en el remate el delantero polaco del Barça.

El Barça, el más goleador

Considerado en la actualidad el mejor guardameta del mundo, nominado a ser premiado el lunes con el Trofeo Yashin al portero más destacado de 2022, y pilar indiscutible del Real Madrid, Courtois ha jugado con el equipo blanco los nueve últimos clásicos, con distinta suerte. La última vez que el Madrid se enfrentó al Barcelona con un cancerbero que no fuese el belga fue el 27 de enero de 2019, cuando Keylor Navas ocupó la portería y su equipo goleó a los azulgranas 0-3 en las semifinales de Copa.

Para el Madrid supone un importante contratiempo no poder contar con Courtois ante el Barcelona, con el respeto que siempre impone el internacional belga al eterno rival, aunque en la pasada Liga se llevó cuatro goles en el Bernabéu. Sin embargo, Ancelotti también recuerda que «Lunin tiene mucha calidad» y que «lo único que le falta en este momento es acumular experiencia y conocimiento, porque sus cualidades son de un gran portero».

Quien sí espera estar disponible para el clásico es Antonio Rüdiger, después de que el defensa alemán recibiese veinte puntos de sutura tras el golpe en la frente recibido al marcar 'in extremis' el gol del empate del Madrid ante el Shakhtar. Rüdiger entrenó este viernes junto a sus compañeros y, en caso de jugar, lo haría con una máscara protectora.