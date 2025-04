Ter Stegen, operado de una rotura completa del tendón rotuliano

Daniel Panero Madrid Lunes, 23 de septiembre 2024, 13:06 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Marc-André Ter Stegen no volverá a jugar con el Barça esta temporada. El meta germano se tuvo que retirar del partido contra el Villarreal en La Cerámica este domingo con un fuerte dolor en su rodilla derecha y las pruebas realizadas este lunes confirmaron los peores presagios. Tiene roto completamente el tendón rotuliano, una de las lesiones más graves en la vida de un deportista y un contratiempo que le ha obligado a pasar por el quirófano y que se une al largo historial de problemas que el portero azulgrana ha tenido en esa zona del cuerpo.

«Tiene pinta de ser una lesión grave, pero vamos a esperar», dijo Flick nada más terminar el partido contra el Villarreal. El entrenador alemán ya atisbaba por entonces que iba a ser una noche dura pese al 1-5 de su equipo. Y es que el Barça ganó en La Cerámica, pero perdió a su capitán y a un jugador que, pese al accidente en Mónaco, estaba dejando intervenciones de mérito. Este domingo, sin ir más lejos, sostuvo al Barça en la primera mitad con cuatro paradas y se encaminaba hacia el paso por vestuarios cuando oyó ese crujido en su rodilla derecha.

Ese maldito crujido fue un déja vú para Ter Stegen. Es la primera vez que se rompe el tendón rotuliano pero las lesiones de rodilla siempre han sido un auténtico quebradero de cabeza para el meta de Mönchengladbach. Todo comenzó en la temporada 2015-2016. Ya había pasado por lesiones menores como una roturas de fibras, una tendinitis o problemas en la espalda, cuando arrastró unas molestias que terminaron derivando en un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, una dolencia que le hizo perderse tres encuentros ya en el inicio de curso 2016-2017.

Tras ese percance, Ter Stegen logra asentarse en la portería del Barcelona y juega prácticamente de forma ininterrumpida hasta mayo de 2019. Es entonces cuando empieza a tener problemas en su rodilla derecha que le hacen perderse un mes de competición y valorar la opción de pasar por el quirófano. Finalmente lo hace de la mano del doctor Ramón Cugat en agosto de 2020. Es intervenido del tendón rotuliano de la rodilla derecha, el mismo que ahora se ha roto. Aguanta toda la temporada con molestias y a finales de esa misma temporada el traumatólogo sueco Hakan Alfredson se hace cargo de su expediente y hace lo que en el club culé se denominó como «una operación complementaria».

La rodilla desde entonces había respondido con creces. La pasada temporada estuvo tres meses K.O por problemas en la espalda y desde su regreso no había mostrado dudas en su rendimiento, más allá de errores puntuales. Esta lesión es la más larga hasta ahora en su carrera. A sus 32 años, Ter Stegen tendrá que ver desde la grada, como mínimo, toda la temporada y se centrará en una recuperación dura que ya mantuvo, por ejemplo, a Ronaldo Nazario lejos de los terrenos de juego durante un año y medio.

«Es una lesión importante, pero de la que el jugador puede recuperarse. Será una recuperación lenta porque hay que reconstruir el tendón y esperar a que se convierta en una estructura que pueda soportar el esfuerzo de un deportista de máximo nivel«, asegura el doctor Pedro Luís Ripoll, director de la Clínica Ripoll y De Prado, Centro de Excelencia FIFA.

El Barça peina el mercado

Ter Stegen no jugará en lo que resta de temporada y en el Barcelona ya peinan el mercado en busca de un sustituto de garantías para ocupar la portería. Tanto Flick como Deco consideran que es prioritario ese refuerzo porque creen que con Iñaki Peña y Astralaga no es suficiente para un curso tan exigente como el que tienen los azulgranas por delante. Todavía no han definido el perfil de ese fichaje, pero debe ser un portero que se pueda incorporar de inmediato a la disciplina del equipo y que además pueda hacerlo sin necesidad de ningún tipo de adaptación.

Para ello, ha de ser un portero que tenga buen juego de pies, que sea capaz de sostener la presión de todo un Barcelona y que además se encuentre en este momento sin equipo. En esta última situación hay metas como Keylor Navas, Jordi Masip, Edgar Badía, Tomas Vaclik, Jiri Pavlenka o Claudio Bravo, que tras retirarse este verano ya se ha ofrecido para volver al equipo azulgrana. «Si el Barcelona me llama, estaré preparado», ha asegurado el meta chileno, el primer en incluirse en la lista de candidatos para suplir a Ter Stegen.