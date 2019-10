Polémica Tebas lanza un dardo a la Federación por la Supercopa... debido a la señal de televisión El presidente de la Liga, Javier Tebas, durante su intervención en el III Congreso Bienal Iberoamericano organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), este martes en Madrid / EFE «Todos los sitios menos Arabia son mejores, donde nos están pirateando la señal a toda la industria del fútbol y del deporte del mundo», afirmó antes de considerar que la FEF tiene «obsesión enfermiza con Mediapro» R.C. Madrid Martes, 1 octubre 2019, 14:27

Javier Tebas, presidente de LaLiga, considera que la Supercopa de España del próximo mes de enero, que la Federación Española de Fútbol (FEF) medita disputar en Arabia Saudí, debería jugarse en cualquier otro lugar. «Por mí se puede llevar (la Supercopa) a todos los sitios del mundo, pero creo que todos los sitios menos Arabia son mejores para organizar la Supercopa, donde nos están pirateando la señal a toda la industria del fútbol y del deporte del mundo», dijo sobre una posible decisión que ha tenido la oposición del Gobierno por la situación de los Derechos Humanos en ese país.

Así, Tebas aludió, tras participar en el tercer Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y Familias Empresariales organizado por la asociación empresarial CEAPI y en el que dialogó con el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) José Antonio Samaranch, a los problemas televisivos en el país saudí, que ha «colaborado con una política de piratería» que afecta a varias ligas europeas, a través del canal beoutQ, que emite esas competiciones sin pagar los derechos.

Esa reflexión la hizo después de considerar que la FEF tiene una «obsesión casi enfermiza con Mediapro que está dañando al mundo del fútbol» tras la polémica suscitada en el Athletic-Valencia por la repetición del único gol del partido que fue consultado por videoarbitraje. Mediapro, grupo audiovisual que produce la retransmisión de los partidos de LaLiga Santander y con los que la patronal presentará una alianza estratégica el próximo viernes, emitió tras el 0-1, de Denis Chéryshev, en posición dudosa de fuera de juego, una imagen propia que daba a entender que el ruso estaba en posición ilegal y que rápidamente circuló por las redes sociales.

El polémico gol del Valencia en Bilbao

En la imagen oficial del VAR, de la compañía inglesa 'Hawk-Eye' y proyecta al suelo la línea del hombro del último defensor del Athletic, se puede comprobar que la posición es correcta y el gol legal. La FEF emitió un comunicado en el que cree que la emisión inicial de una línea de fuera de juego errónea elaborada por Mediapro va «en contra de las más elementales reglas del código ético deportivo», dado que mostró «una visión distorsionada de la jugada» y creó «alarma social», así como informó de que lo denunciará «a los organismos judiciales y futbolísticos internacionales».

Según Mediapro esta repetición del VAR no llegó hasta 40 minutos después, cuando fue emitida. Tebas, a la espera de saber qué ocurrió con la llegada de la imagen del VAR al operador televisivo, considera que la reacción de la FEF «no es buena» y supone «sacar de quicio la situación», algo que le «preocupa».

Tebas, pese a ello, no considera que la relación entre la Federación y LaLiga está rota. El dirigente insistió que, por su parte, tienen «todos los puentes abiertos siempre», y puso como ejemplo el Convenio de Coordinación acordado hace unos meses, aunque a esto se contrapone «la propia defensa de los activos de los clubes, como jugar lunes y viernes. La Federación se los quiere apropiar (los activos) cuando son de los clubes, pero no nos está pasando solo a nosotros, está pasando al fútbol sala, al fútbol femenino, al fútbol no aficionado, a los patrocinadores... La Federación tiene un conflicto permanente con todo lo que hay alrededor que no siga el criterio del presidente (Luis) Rubiales, y eso no puede ser», añadió. insiste que sus diferencias con Luis Rubiales, el presidente de la FEF, se deben a «un problema cultural» sobre cómo entienden la industria del deporte, un «choque cultural con el mundo federativo», que debe entender que esta transformación «no es mala».

Y es que Tebas, en su intervención en el foro iberoamericano, insistió que LaLiga es «mucho más» que una competición futbolística, ya que su actividad supone el 1,37% del Producto Interior Bruto (PIB) español, genera 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos, recibe 2.200 millones de euros por sus derechos audiovisuales y aportan 900 millones en impuestos a la Hacienda española. Por último, recordó la importante de la colaboración del fútbol con otros deportes, a través de los 3,5 millones de euros que aportan a otras federaciones, los 15 millones que se dedican a pagar la seguridad social de los atletas o los 5 millones de contribución a las becas ADO para deportistas olímpicos, estos dos relacionados con el real decreto de venta centralizada de derechos televisivos.