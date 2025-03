Sergio Ramos: «Si marco en el Bernabéu no lo celebraré»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 21 de febrero 2024, 15:54 Comenta Compartir

Sergio Ramos será uno de los grandes protagonistas del duelo que mantendrán Real Madrid y Sevilla este domingo en el Santiago Bernabéu. El central pasó dieciséis temporadas defendiendo los intereses del conjunto de Chamartín, con el que conquistó 22 títulos: cinco Ligas, cuatro Champions, cuatro Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Copas del Rey. Portó la elástica del Real Madrid en 671 partidos y marcó 101 goles. Unos números que le permitieron erigirse en leyenda del club más laureado de la historia. Lo abandonó en 2021 rumbo al PSG y, desde entonces, no ha vuelto a pisar el césped del que fuera su patio de recreo durante tantos años. De ahí que aguarde con especial ilusión el reencuentro con la parroquia merengue. «Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid y si marco, no lo celebraré, pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos», proclama en una entrevista con DAZN.

«Me voy a sentir como en casa porque son muchos años los que he pasado allí, con los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la afición, de mis compañeros. Será un momento único y emotivo», señala el camero, cuya vasta y exitosa trayectoria en el Real Madrid tuvo un abrupto final después de que Florentino Pérez diese por caducada la oferta de renovación que le presentó en 2021.

Después de un par de campañas en el PSG en las que fue de menos a más, Sergio Ramos optó por regresar el pasado verano al Sevilla, el club en el que se formó y que le sirvió como trampolín para convertirse en uno de los centrales más cotizados de las últimas décadas. Aterrizó en un equipo que venía de atravesar una temporada complicada, aunque salvada a última hora con el trofeo de la Europa League alzado en Budapest después de que el cuadro hispalense derrotase a la Roma en la tanda de penaltis.

Las cosas no le van mejor al Sevilla en el curso en vigor, pero, con todo, los nervionenses ya frenaron al Real Madrid en el encuentro que ambos disputaron durante la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un gol en propia puerta de Alaba puso en ventaja a los locales, aunque Carvajal igualó minutos después. En la recta final, Sergio Ramos dispuso de una gran ocasión para darle el triunfo al Sevilla, pero se quedó con la miel en los labios. «Kepa me sacó una muy buena de cabeza que nos hubiera dado la victoria», recuerda entre risas. «Aun así, les jugamos de tú a tú, tuvimos ocasiones incluso para ganar el partido. Al final, cuando estamos compactos y a una, jugando con intensidad, somos un equipo guerrillero», agrega a cuatro días de otra refriega entre los dos equipos que han marcado su carrera.

«El Real Madrid es favorito todos los años a ganar todo. Atraviesa un buen momento, está líder y tiene jugadores de una calidad extraordinaria. Sabemos muy bien el terreno que vamos a pisar e intentaremos hacer un buen partido allí», analiza Sergio Ramos antes de visitar el Santiago Bernabéu.

Salvo imprevisto, esta vez sí podrá vestirse de corto, algo que no pudo hacer hace un par de años cuando el Real Madrid y el PSG se vieron las caras en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Sergio Ramos estaba entonces lesionado, pero quiso acompañar al que por entonces era su equipo y presenció desde la grada cómo el Real Madrid ponía la primera piedra hacia la Decimocuarta con aquella épica remontada sellada con un 'hat-trick' de Benzema que tornó estéril la diana inicial de Mbappé (3-1).

Futuro abierto

El regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu vendrá marcado también por las urgencias del Sevilla. La victoria lograda hace un par de semanas frente al Atlético y el empate cosechado el pasado sábado contra el Valencia han servido de alivio para el equipo que entrena Quique Sánchez Flores, pero el Sevilla necesita seguir sumando para alejarse del descenso. «Se han perdido muchos puntos y se ha puesto la cosa muy fea, así que nos vimos en esa situación de apretarnos, de hacer autocritica y de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Solo nos queda seguir con esa mentalidad y vivir un poco tranquilos, que buena falta nos haría», disecciona el camero.

Su contrato con el Sevilla expira el 30 de junio, pero Sergio Ramos prefiere centrar el foco en el apartado deportivo y deja claro que todavía no tiene tomada una decisión sobre su futuro. «A día de hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no seguir, nunca se sabe. Si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme, ya lo veré cuando llegue el momento de tomar la decisión. Lo que está claro es que volver ha sido una experiencia maravillosa», acota.