La FEF denuncia ante la Guardia Civil el escándalo de los audios

La Federación Española de Fútbol presentó este martes una denuncia ante la Guardia Civil después de las publicaciones de unos audios del sistema VAR, correspondientes al polémico partido Real Madrid-Almería, que considera «de ámbito totalmente profesional y privado». El organismo que preside de forma interina Pedro Rocha, que mantiene abierta una investigación interna tras el mencionado suceso, califica de «extremadamente grave» que se haya extraído este material audiovisual«, y espera que se encuentre »una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades«. Además, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas aseguran que adoptarán la medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las competiciones.

Mientras llegan las denuncias y se busca el culpable de la filtración, este martes se ha dado a conocer otro audio del VAR correspondiente al partido liguero más polémico en mucho tiempo por varias decisiones que pudieron beneficiar al equipo de Carlo Ancelotti. En esta ocasión, Jijantes, que dispone del audio de todo el partido, ha hecho pública una nueva conversación entre el canario Hernández Hernández desde la sala VOR y el extremeño Hernández Maeso sobre el terreno de juego. Tras sacar el lunes a la luz una conversación tras la que se dejaba sin sanción el golpe de Vinicius a Pozo, ahora se conocen más datos sobre una posible agresión a Ceballos, jugada también revisada y que los dos colegiados acordaron dejar sin castigo.

«No he visto nada se ha levantado ya», dice en un momento dado el trencilla de campo, al tiempo que desde los monitores chequeaban la acción. «Continúa, continúa, continúa...El 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance, no hay codo, no hay brazo, no hay nada», dice el responsable del VAR. «Está todo chequeado entonces», sentencia al juez principal.

La jugada polémica que ahora se pone en cuestión es una acción en la que el Almería busca una contra, Chumi se desentiende del balón y se frena de manera brusca delante de Ceballos, que se va al suelo tras recibir el impacto. Este lance no se vio en la retransmisión de televisión, sino que fue revelado por un aficionado que lo grabó desde la grada.

La resolución por parte de los árbitros es muy parecida a la que adoptaron en la supuesta agresión de Vini a Pozo y cuyos audios se conocieron el lunes. «Posible falta en ataque, quiero verla, un poquito más para atrás. Buf, quiero verla en corto, eh», dice Hernández Hernández. «Para mí nada, forcejeo de los dos, se queja de la cara», replica Hernández Maeso cerca de la acción. Y sigue el canario desde el VAR: «Sí, cuando se lo va a quitar, con al brazo, al bracear, le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara, ¿vale?». Y termina concluyendo que la revisión ha terminado: «¡Vámonos al vivo!».

Desamparados e indignados

En otro de los fragmenos desvelados, Hernández Hernández muestra su alivio ante su colega de campo por, a su juicio, haber acertado en la jugada del penalti a favor del Real Madrid por mano. «Si acaba en gol no anularíamos, por tanto anular el penalti por esa disputa...era mi única duda en la acción. Le estaba dando vueltas pero no, es penalti sin duda, muy bien mi niño. Eso es lo que me tenía a mí incómodo», dice el canario desde la sala VOR.

La filtración de la conversación tiene en solfa al CTA, que no comprende cómo el audio completo ha podido salir de las instalaciones arbitrales. Desde la FEF y desde el organismo que preside el cuestionado Medina Cantalejo buscan a la persona que igual ya no siquiera trabaja allí y que pudiera tener las claves para poder acceder al audio.

Mientras tanto, los árbitros se sienten cada vez más solos y están indignados por lo que consideran una persecución constante. Se ven muy presionados, víctimas de una guerra sobre todo entre el Barcelona y el Real Madrid. Les afecta estar bajo sospecha por el 'caso Negreira' y ahora también en el foco por culpa de quienes afirman que las críticas en el canal blanco a los jueces, sobre todo antes de los partidos para tratar de condicionarles, está surtiendo efecto.