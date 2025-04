El 'loco' Rüdiger, el solidario refugiado que asume ser el capo de la zaga del Madrid

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 11 de marzo 2024, 11:41 | Actualizado 15:49h. Comenta Compartir

Pudo haber terminado el partido ante el Celta con dos goles pero no le darán ninguno. Es lo de menos para Antonio Rüdiger (Berlín, 1993), que ante los vigueses demostró ser el gran capo de la defensa del Real Madrid después de que los de Carlo Ancelotti vieran como Eder Militao se lesionaba de gravedad al inicio del curso y David Alaba se rompiera el ligamento cruzado poco antes de Navidad. «Su mejor cualidad es que es pesimista porque siempre piensa que algo malo puede pasar entonces está siempre muy focalizado en el partido. Es muy atento, muy concentrado. Tiene muchas cualidades, tiene experiencia y tiene muy buen conocimiento a nivel defensivo. Posicionamiento, carácter, personalidad...es muy completo», reflexionó recientemente sobre el alemán el preparador de Reggiolo.

Sus aspavientos en las celebraciones llenas de emoción, con carreras a campo abierto levantando las rodillas y pecho al alza le hacen un tipo bastante peculiar. También son habituales los sonidos o los gritos para desconcentrar a algún rival cuando éste avisa de su cercana presencia sobre el verde. «Estoy un poco loco, pero de manera positiva», ha admitido en alguna ocasión el jugador, cuyo gran modelo a seguir en el equipo de Chamartín fue el portugués Pepe y que tiene en su entrenador a un «intocable» desde que éste se presentó en su casa para comer una barbacoa a los pocos meses de aterrizar en Madrid. «Ya coleccionaba títulos de la Liga de Campeones cuando yo era un niño. Trabajar con él todos los días ahora y en el club más exitoso del mundo es maravilloso».

Antonio para el cuerpo técnico y Rudi para sus compañeros es uno de esos jugadores que cala en el aficionado, y atraviesa un dulce momento, quizás el mejor desde que llegara de Stamford Bridge procedente del Chelsea en verano de 2022. Su aportación desde su 1,90 metros de altura está siendo vital durante esta temporada y ha logrado transmitir una seguridad defensiva que ha sorprendido a muchos en un curso en el que hasta el momento el Madrid ha marcado diez goles en acciones originadas a partir de un córner y no ha recibido aún ninguno. Un aspecto en el que cobra importancia la figura del germano, cuyos orígenes en Sierra Leona le permiten contar una historia de vida y de superación que han forjado una fuerte personalidad fuera y dentro del campo.

«Soy fuerte y un luchador. Nací y me crié en un barrio de refugiados, complicado, después de que mi madre huyera de la Guerra Civil de Sierra Leona hasta llegar a Berlín», contó en una entrevista antes de su llegada al Real Madrid. «Yo estaba todo el día en la calle con el balón y supongo que eso me alejó de otras muchas cosas. Mis padres siempre me dieron una buena educación, seguir un buen camino. Yo siempre digo que no sirve de nada estar enfadado, no ser feliz. Sobre todo nosotros con lo que tenemos. Yo he visto muchas cosas y por eso siempre digo que en el fútbol la presión no existe, para mí no existe. La presión es no tener que comer, yo lo he visto», apuntó el excéntrico y corpulento defensa madridista, que contó no hace mucho en The players' tribune que le apodaban Rambo de pequeño cuando comenzó con el balón en el barrio berlinés de Neukölln, antes de pasar por Dortmund, Stuttgart o Roma hasta ascender definitivamente a la élite del fútbol.

People of Sierra Leone, thank you so much for all these amazing memories in recent days 🇸🇱💚🤍💙 pic.twitter.com/SdbmWQ2whV — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) January 29, 2022

Por todo lo que ha vivido, varios episodios de racismo incluidos, se ha convertido en una persona muy solidaria. Tiene varios proyectos personales que tienen que ver con Sierra Leona, nación en la que el 43 % de la gente vive en la pobreza.

El internacional por Alemania creó una fundación en el país de sus padres, y está especialmente involucrada en el tratamiento y cirugías a niños con discapacidades motrices. «Todos los niños tienen sueños, pero no todos ellos tienen la oportunidad de poder perseguirlos. Me gustaría cambiar eso. Gracias al fútbol tengo la oportunidad de ayudar a otros y de hacer la vida de estos chicos y de sus familias mucho mejores. Ver a los niños sonreír en las fotos que me mandan, siempre me hace muy feliz», dijo a 'Goal'.